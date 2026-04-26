十大屋苑｜周末成交創4周新高 中原：新盤熱賣 向隅客回流二手尋寶

二手交投氣氛不俗，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(25及26日)合共錄得13宗成交，按周增3宗或30%，創4周新高。當中沙田第一城錄得4宗買賣最活躍，緊隨為錄得3宗的嘉湖山莊，太古城及美孚新邨各錄2宗交投，黃埔花園及映灣園各錄1宗，康怡花園、海怡半島、麗港城及新都城則未聞成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表地產示，本周末一手新盤銷情理想，2日錄得逾330宗交投，帶動樓市整體交投氣氛，部分向隅客率先回流二手市場尋寶，令二手交投同告暢旺，尤其是1,000萬元以下的兩房剛需盤，十分受歡迎，料二手交投持續暢旺。