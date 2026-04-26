十大屋苑｜周末成交創4周新高 中原：新盤熱賣 向隅客回流二手尋寶

二手交投氣氛不俗，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(25及26日)合共錄得13宗成交，按周增3宗或30%，創4周新高。當中沙田第一城錄得4宗買賣最活躍，緊隨為錄得3宗的嘉湖山莊，太古城及美孚新邨各錄2宗交投，黃埔花園及映灣園各錄1宗，康怡花園、海怡半島、麗港城及新都城則未聞成交。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表地產示，本周末一手新盤銷情理想，2日錄得逾330宗交投，帶動樓市整體交投氣氛，部分向隅客率先回流二手市場尋寶，令二手交投同告暢旺，尤其是1,000萬元以下的兩房剛需盤，十分受歡迎，料二手交投持續暢旺。
太古城兩房26年升值逾「7球」
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城周末兩日錄得2宗成交，較上周多1宗，交投包括金山閣高層B室，實用面積約582方呎，兩房間隔，望市景，議價後以1,013.8萬元沽出，呎價約17,419元。原業主於2000年僅以270萬元購入單位，現沽貨帳面大賺743.8萬元，單位26年間升值約2.75倍。
美孚新邨三房818萬易手
中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑指，美孚新邨周末錄得2宗成交，其中包括5期蘭秀道15號低層F室，實用面積約703方呎，採三房間隔，望西南街景，以818萬元易手，呎價約11,636元。
用家即睇即835萬買沙田第一城三房
中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良稱，沙田第一城本周末錄4宗成交，交投暢旺，其中2宗成交由中原促成，當中包括25座低層C室，實用面積約688方呎，屬三房間隔，單位坐向東北方，外望開揚市景及河景，獲用家即睇即決定以835萬元承接，呎價約12,137元。
嘉湖山莊三房不足2年炒高近兩成
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得3宗成交，比上周末多2宗。本周末成交有麗湖居8座高層D室，實用面積約544方呎，採三房間隔。單位坐向正南方，望開揚市景，以515萬元售出，呎價約9,467元。原業主於2024年以433萬元入市，持貨約2年，現沽貨帳面賺82萬元，物業期內升值約18.9%。