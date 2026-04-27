西班牙桑坦德銀行進駐新地西九IGC 成為首間正式投入營運租戶｜商廈市況

新鴻基地產(016)宣布，國際銀行西班牙桑坦德銀行已進駐International Gateway Centre (IGC)，成為該西九龍地標項目首間正式投入營運的租戶。

西班牙桑坦德銀行於今年4月16日為其位於IGC的新香港辦公室舉行開幕典禮。儀式由該行的亞太區首席執行官-企業及投資銀行部Alberto Rivero與亞太區首席營運官及香港分行行長Elina Wong主持，與該行逾200名員工一同慶祝。新地代理執行董事盧經緯亦獲邀出席，見證此重要時刻。

盧經緯表示，西班牙桑坦德銀行是次進駐，正反映西九龍迅速崛起，並被譽為「中環2.0」的香港新一代國際商業及文化樞紐。該公司選擇落戶IGC，充分展示該行與新地一樣，對西九龍長遠發展潛力和其國際影響力充滿信心。