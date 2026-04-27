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地產
出版：2026-Apr-27 06:00
更新：2026-Apr-27 06:00

西班牙桑坦德銀行進駐新地西九IGC 成為首間正式投入營運租戶｜商廈市況

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盧經緯(右)致送紀念品予西班牙桑坦德銀行亞太區首席執行官-企業及投資銀行部Alberto Rivero(左)，誌慶該行正式進駐IGC。

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新鴻基地產(016)宣布，國際銀行西班牙桑坦德銀行已進駐International Gateway Centre (IGC)，成為該西九龍地標項目首間正式投入營運的租戶。

西班牙桑坦德銀行於今年416日為其位於IGC的新香港辦公室舉行開幕典禮。儀式由該行的亞太區首席執行官-企業及投資銀行部Alberto Rivero與亞太區首席營運官及香港分行行長Elina Wong主持，與該行逾200名員工一同慶祝。新地代理執行董事盧經緯亦獲邀出席，見證此重要時刻。

盧經緯表示，西班牙桑坦德銀行是次進駐，正反映西九龍迅速崛起，並被譽為「中環2.0」的香港新一代國際商業及文化樞紐。該公司選擇落戶IGC，充分展示該行與新地一樣，對西九龍長遠發展潛力和其國際影響力充滿信心。

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他指出，西九龍是一個充滿活力的世界級綜合樞紐，集商業、文化、可持續發展與創新元素於一身，不但具備無可比擬的便捷交通網絡，亦坐擁廣闊的綠化空間及維多利亞港景致。

承租全層 樓面面積約3.7萬呎

IGC是新地高鐵西九龍總站發展項目，寫字樓部分採用雙子塔式設計，共有四座大樓，合共提供約260萬方呎甲級寫字樓空間。西班牙桑坦德銀行佔用其中一座的全層，樓面面積約37,000方呎。項目亦設有五層逾60萬方呎的購物商場，計劃將分階段開放。

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IGC是新地高鐵西九龍總站發展項目，寫字樓部分採用雙子塔式設計，共有四座大樓，合共提供約260萬方呎甲級寫字樓空間。項目亦設有五層逾60萬方呎的購物商場，計劃將分階段開放。

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