十大屋苑｜周末買賣增至9宗 利嘉閣：新盤續強勢搶焦點 二手市場受壓

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，過去周末兩日(25及26日)一手新盤市場氣氛持續熱鬧，吸引市場大批購買力，加上二手業主心態較為惜售，買家未能適應價格轉變，令拉鋸時間較長，影響成交進度。周末十大屋苑的二手交投仍處個位數水平，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末十大指標屋苑錄得9宗二手成交，較對上一個周末(18至19日)的8宗，按周輕微增加1宗或12.5%。

廖偉強預期，踏入5月份，本港樓市會進一步向好，其一是因為發展商會繼續推盤，帶動市場氣氛；其次是5月份沒有長假期，有利一手及二手市場的運作。此外，美伊戰爭的負面影響已逐漸被市場消化，觀望的買家進一步減少，相信亦有助成交步伐加快。