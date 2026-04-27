十大屋苑｜周末買賣增至9宗 利嘉閣：新盤續強勢搶焦點 二手市場受壓

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，過去周末兩日(25及26日)一手新盤市場氣氛持續熱鬧，吸引市場大批購買力，加上二手業主心態較為惜售，買家未能適應價格轉變，令拉鋸時間較長，影響成交進度。周末十大屋苑的二手交投仍處個位數水平，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末十大指標屋苑錄得9宗二手成交，較對上一個周末(18至19日)的8宗，按周輕微增加1宗或12.5%。
廖偉強預期，踏入5月份，本港樓市會進一步向好，其一是因為發展商會繼續推盤，帶動市場氣氛；其次是5月份沒有長假期，有利一手及二手市場的運作。此外，美伊戰爭的負面影響已逐漸被市場消化，觀望的買家進一步減少，相信亦有助成交步伐加快。
剛過去的周六日，十大指標屋苑若以區域劃分，港島區只有太古城錄得5宗成交，表現為十大屋苑之首，但康怡花園及杏花邨都未聞成交。九龍區則有黃埔花園、麗港城、美孚新邨錄得成交。至於新界區，3個成份屋苑期內都未聞成交。
太古城中低層戶1290萬沽
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻指，過去的周六日太古城連錄約5宗交易，其中冠天閣一個中低層B室，實用面積約680方呎，以1,290萬易手，呎價約18,971元。另外，寶安閣一個中層A 室，實用面積約706方呎，則以1,138萬元沽出，呎價約16,119元。
黃埔花園低層戶1465萬易手
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶稱，黃埔花園周末錄得1宗成交，單位為10期3座低層E室，實用面積約833方呎，成交價約1,465萬元，呎價約17,587元。