海德園單日售出3伙兩房 套現逾2800萬｜柴灣新盤

近期樓市氣氛向好，交投持續暢旺。太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」示範單位參觀情況熱鬧，不少準買家把握機會入市，帶動成交步伐加快。該盤今日(26日)連錄3宗成交，單日銷售額逾2,800萬元。

發展商表示，3宗成交均為兩房開放式廚房間隔單位，其中成交的H室為兩房連套房間隔，空間寬敞明亮，主人套房設計提升私隱度及居住舒適感。單位成交價由約850萬至約1,000萬元，折合呎價由16,586元至17,571元。

隨著項目現樓、頂級會所及公共交通交匯處逐步完善，買家可享「即買即住」及「即買即收租」優勢，持續吸引用家及投資者入市。