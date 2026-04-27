香港興業「2.0升級」取階段性成果 甲廈商場出租率均逾90%

香港興業國際(480)植根香港近半世紀，成功將愉景灣發展為完善的度假式綜合社區。集團今日(27日)宣布，其「長三角升級策略」正全面推進，正以上海、嘉興、杭州為重心，以港商的高質素展開策略性商業及住宅佈局。

香港興業中心一座及二座出租率達 9 4 % 上海興業太古滙位於南京西路商圈的黃金地段，是一個綜合體項目，佔地約67.6萬方呎，於2017年開業，總投資額達180億元人民幣，集體驗式零售、豪華酒店及甲級寫字樓於一身。其中包括項目中的辦公樓，香港興業中心一座及二座，佔地17平方米，分別獲頒LEED® 鉑金級認證，並榮獲二星級中國綠色建築設計標識認證。即使月租高達每平方米52元，目前出租率還是達至94%，在上海寫字樓空置率達雙位數的情況下，可謂逆市增長。當中租戶分布為投行約25%，服裝行業約30%，為追求經濟生態的平均，集團會盡量保持租戶水平及種類。

購物中心出租率達 97% 逾 250 個品牌進駐 另外項目中的購物中心興業太古滙，樓面面積約107.8萬方呎，吸引超過250個品牌進駐。自2022年啟動「上海興業太古滙2.0升級」以來，已取得階段性成果，目前出租率已達至商場97%。興業太古滙堅持通過其品牌升級不斷強化租戶組合，已引入20多家全國首店及30多家全球旗艦店與新概念店。自2022年啟動「2.0升級」優化人流動線後，成功吸引全球唯一的巨型遊輪造型及最大展裝置 — 路易威登「路易號」於去年6月進駐，開幕首個週末接待客流近20萬人次，帶動南京西路商圈錄得雙位數消費額增長，社交媒體互動量累計超160億次。

「 2.0 升級」引領體驗式消費 近日泊駐上海興業太古滙的Louis Vuitton「路易號」外觀驚豔，讓訪客深入探索品牌持續構建的旅行空間：巧妙融合了Louis Vuitton店舖、Le Café Louis Vuitton餐廳，以及「非凡之旅」（Visionary Journeys）品牌展覽，引領觀眾開啟一場時空之旅，以品牌工藝為靈感，連接歷史、未來、文化與想象。現今的消費者著重體驗式消費，這種轉變要求商業空間超越單純的交易功能，需要轉型為激發靈感、促進探索和創造價值的平台。「路易號」的啟用正呼應這種轉變，不僅提供獨特的體驗，更深化了上海興業太古滙作為文化表達和品牌創新樞紐的定位。

上海興業太古滙在開業之初已引入中國內地唯一一家星巴克臻選上海烘焙工坊。自2022年上海興業太古滙啟動升級以來，在三年間已攜手眾多尊尚品牌打造主題零售空間，引入包括DIOR Beauty 旗艦店、全中國規模最大的Zimmermann旗艦店及Balenciaga巴黎世家旗艦店、全球首家Zegna Caffè、IWC萬國錶全新概念店及全中國首家Harrods Tea Room等。

丁瑞芳：計劃擴展更多國內外品牌 集團租賃及管理總經理丁瑞芳表示，集團以香港及長三角兩地，作為長期增長的雙引擎，作為集團的其中一個旗艦項目，「上海興業太古滙2.0升級」的發展是集團發展策略的重要里程碑。上海興業太古滙北廣場首階段翻新工程全面竣工後，大大提升商場對外及對內的聯通，更讓「路易號」順利泊駐。憑藉上海興業太古滙及「2.0升級」的自身優勢及優質配套，將持續優化高端品牌租戶組合，吸引更多個國際及國内品牌進駐，引領全新體驗式消費模式，通過首店、首發及創新零售體驗，吸引海內外消費者，激發市場消費潛力。

各項活動補足娛樂體驗業態 秉持集團長遠發展社區的思維，有別於傳統的短期回報模式，興業太古滙更多考慮租戶組合及發展前景，藝術策展及VR能夠有力補足場內娛樂體驗業態，具備吸引並沉澱優質客群的能力。興業太古滙於今年4月迎來兩大全球首展，包括國際著名野生動物攝影師、當代最具影響力的野生動物攝影師之一、「神奇肯亞」品牌大使杰夫（Jeffrey Wu）的《Paradise Eternal 綺境樂園》；以及由法國沉浸式内容工作室Excurio製作的《消失的法老II：建造者之謎》VR體驗。繼承了集團推陳出新、不同凡「想」的價值觀，興業太古滙持續策劃多元化的藝術x美食x文旅x體育活動。今年4月，興業太古滙側的愉景大道化身為沉浸式櫻花主題步道；南花園亦推出極具人氣的 IP「Angry Molly」大型雕塑矩陣。近年，興業太古滙已打造各類「城中盛事」，引進國內首個「米芝蓮美食節」，舉辦創意市集刺激夜間經濟，亦與全球頂尖的藝術家及藝術機構聯乘，既有「戴皇冠的小恐龍」、「五彩倒立兔」等大型公共藝術裝置，也舉辦多屆的公益鋼琴藝術活動「Play Me, I'm Yours」。

何志如：深耕香港內地市場 開拓海外商機 集團品牌及市務推廣總經理何志如表示，香港興業國際一直憑藉推陳出新、尊人重土、不同凡「想」、堅守誠信、傾心傾「誠」、止於至善的價值觀來建設美好社區。無論是深耕近半個世紀的愉景灣，還是長三角的重點城市，集團的每個項目都展現長遠規劃的心思。目前，集團在香港愉景灣及內地長三角兩個核心地區均進入新里程。期待在2027年迎來集團50周年之際，與各界夥伴攜手，持續深耕香港及內地市場，並開拓新的海外商機，締造高質量發展新一頁。