嘉里建設收購九龍塘義本道6號住宅地 料發展為樓高13層項目

項目位於畢架山傳統豪宅地段，屬低密度住宅區，享有極高私隱度，不僅擁有開揚的山巒景觀，更可盡覽九龍塘城市全景。項目毗鄰集團旗下高端豪宅項目「緹外」及「緹山」，距離集團旗下一號義德道及三號義德道項目僅約2分鐘車程，距離九龍塘港鐵站及又一城亦只需約5分鐘車程，區內交通網絡便捷，消閒娛樂以及美食購物均配套完善。

該項目地盤面積約21,640方呎，經政府地契修訂及補地價後，預計總可建住宅樓面面積可達約64,920方呎，將規劃發展為樓高13層(包括兩層地面停車場)的高端住宅項目。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，集團很高興成功收購九龍塘義本道6號住宅用地。該項目位處畢架山傳統低密度豪宅地段，緊鄰集團旗下多個高端住宅項目，享有優越的山巒與城市雙重景觀，並具備便捷的交通網絡及完善的生活配套。集團將繼續發揮在高端住宅領域的深厚經驗及獨特優勢，精心打造更多頂級豪宅項目，持續鞏固並提升集團於香港豪宅市場的領先地位。

地皮原由雅居樂完成強拍收購 去年被接管人推出標售

據悉，是次義本道6號住宅地皮原由雅居樂於2023年7月以底價9.66億完成強拍收購，惟整個地盤於2025年9月份被接管，其後被接管人委託代理公開招標。市場消息指，地盤以約4.3億元售出，作價較2023年中的強拍成交價9.66億元，大幅低約5.36億元或55.5%。