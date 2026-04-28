香港興業國際打造商、住、酒店三線並行佈局 同推嘉興御璟灣及愉景灣2.0 (多圖)

香港興業國際(480)植根香港近半世紀，成功將愉景灣發展為完善的度假式綜合社區。集團宣布其「長三角升級策略」正全面推進，正以上海、嘉興、杭州為重心，以港商的高質素展開策略性商業及住宅佈局。集團業務拓展及市務總經理王澤明表示，集團在長三角有超過十多年的高端住宅開發經驗，集中投資重點城市的優質住宅項目，實施多元化銷售策略，最新位於嘉興市「御璟灣」住宅項目於1月推出首批60伙，並已售出約七成，預計5月中會再進行加推。

嘉興市御璟灣提供727伙 集團在嘉興市第六個住宅項目「御璟灣」主打南法風情精品住宅，現已開放銷售會館，並進行市場推廣。項目提供23棟合共727伙，建築面積約123至310平方米的多樣戶型，涵蓋花園洋房、精裝高層及臨河景觀高層；並延續愉景灣標誌性的橙色視覺主題，規劃12座主題花園，輔以飛鳥集迎廊、法式拱門、拼花步道及豪華住宅大堂等層遞式空間設計，營造浪漫優雅、悠閒愜意的氛圍，塑造摩登時尚的建築格調。項目提供1,500個車位，預計於入伙後進行售賣。

項目於銷售會館開放2伙174平方米四房兩套示範單位，分別為精裝交樓標準及連裝修傢俬。同時亦有開放會所部分設施供市民參觀。

王澤明：持續深耕長三角 領先高端住宅市場 王澤明補充，集團在長三角深耕多年，所有住宅項目均秉承香港建築的嚴謹標準，並參照愉景灣的模式打造，主打低密度及舒適的生活空間，創造品味生活，包括杭州的「耦園」、嘉興的「星逸園」和「璟玥灣」等。位於上海松江區的「興雲間」選址為G60科創走廊的起點，產業基礎和高校科研機構集中，吸引大量創科企業和專才入駐，至今已售出逾九成，當中公寓單位已全數售罄。集團自2014年進軍嘉興市場以來，已在這座位處上海三十分鐘高鐵圈的城市，先後推出六個住宅項目，過往的項目均極受市場歡迎。

嘉興秀洲區新商業地皮 集團最近亦投得浙江省嘉興秀洲區「2026嘉秀洲-007號」核心商業地塊，進軍長三角地區的商業綜合項目。該地皮坐落於嘉興市秀洲區新城街道，佔地面積72,628平方米，位處運河灣新城核心地段，飽覽著名地標秀湖湖景。地皮代價2.16億人民幣，根據框架協議，公司將與嘉興市秀拓建設成立項目公司，用於收購及開發上有關地塊，總資本承諾不超過19.5億人民幣，其中，公司資本承諾不超過1.95億人民幣，持股10%。集團看好商業市場，預計將興建純商業項目，望吸引連鎖集團進駐。

驅動亞洲商、住、酒店三線並行佈局 另一方面，集團旗下Auberge Hospitality及素凱泰酒店及度假村兩大品牌有多年管理及營運尊尚酒店經驗，旗下位於香港、上海及泰國的酒店均屢獲殊榮。Auberge Hospitality業務廣泛，涵蓋香港愉景灣酒店、愉景灣高爾夫球會、Lantau Yacht Club、海澄湖畔會所、愉景灣康樂會和愉景灣溜冰場；而豪華酒店素凱泰酒店及度假村品牌，則以頂級服務及餐飲體驗聞名，位於上海及曼谷的酒店均評選為「米芝蓮星鑰酒店」、「福布斯四星酒店」及屢獲多個國際獎項，獲得市場肯定。

Auberge Hospitality與素凱泰酒店及度假村於本月強勢聯手，將意大利的悠閒海濱風情與頂級美饌精髓帶到愉景灣。來自曼谷素凱泰酒店意大利餐廳La Scala的主廚Andrea Cetani，同一周末一連三場於愉景灣，與三位星級主廚，包括香港愉景灣酒店海玥餐廳行政總廚林煥榮、香港大嶼山遊艇會主廚盧志勝及牡丹軒中菜廳的行政總廚林賢澤，炮製一系列意式餐饗體驗，為本地品味食客帶來耳目一新的味覺旅程。

北海道甘露之森酒店加入集團業務版圖 另外，位於日本北海道的二世古昆布温泉區的「甘露之森酒店」於去年7月亦加入集團的酒店及款待業務版圖。集團的各個酒店及休閒設施品牌各具特色，均承載集團「傾心傾誠」的價值觀。集團始終以頂級的款待標準，贏得高端消費者的長期信賴。這份對服務細節的執著，與集團在住宅及商業項目中的匠心追求同源共流，寫下與城市、與社區共同成長的長期承諾。

與愉景灣 2.0 藍圖 雙引擎推進 憑藉其雄厚資產與豐富經驗，香港興業國際近年積極推進「長三角升級策略」，與「愉景灣2.0藍圖」並列，成為長遠增長的雙引擎。繼集團於上月公布，將按「愉景灣2.0藍圖」打造全新交通總匯大樓（DB Times Square）、計劃海陸交通升級、興建多用途活動中心、加強休閒設施及文體旅活動，釋放區內發展潛力；於不久將來，愉景北的全新大型住宅項目將矚目開售，貫徹集團匠心打造「愉景灣度假式生活」的理念；同時，持續投入香港、內地長三角、泰國及日本的商、住、酒店三線並行發展，體現集團在優質發展的前瞻視野，此等將為2027年迎接集團五十周年奠定堅實基礎。