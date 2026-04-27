首輪開紅盤 首岸 周四再發售 684萬入場

一手市況活躍，上周六兩個全新盤開賣均錄得「一Q清」佳績，發展商即乘勝出擊展開新一輪銷售。其中恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第1期首輪發售218伙即日沽清，昨公布將於周四次輪發售120伙，扣除最高9%折扣優惠後，折實價684.5萬元起，將於周二下午4時截止登記。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」次輪銷售單位包括106伙兩房、7伙三房及7伙兩房連平台特色戶。扣除最高9%折扣優惠後，折實價684.5萬至1,399.85萬元，折實呎價19,121至23,742元。入場單位為15樓L室兩房，實用面積339方呎，折實價684.5萬元，呎價20,192元。至於該盤首輪沽清218伙，套現逾16.4億元，並錄13宗大手客成交，購入3至8伙。客源方面，約64%為本地買家、約24%為內地買家、約2%為外國買家，另有約10%以公司名義入市。