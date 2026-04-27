首輪開紅盤 首岸 周四再發售 684萬入場

一手市況活躍，上周六兩個全新盤開賣均錄得「一Q清」佳績，發展商即乘勝出擊展開新一輪銷售。其中恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第1期首輪發售218伙即日沽清，昨公布將於周四次輪發售120伙，扣除最高9%折扣優惠後，折實價684.5萬元起，將於周二下午4時截止登記。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」次輪銷售單位包括106伙兩房、7伙三房及7伙兩房連平台特色戶。扣除最高9%折扣優惠後，折實價684.5萬至1,399.85萬元，折實呎價19,121至23,742元。入場單位為15樓L室兩房，實用面積339方呎，折實價684.5萬元，呎價20,192元。至於該盤首輪沽清218伙，套現逾16.4億元，並錄13宗大手客成交，購入3至8伙。客源方面，約64%為本地買家、約24%為內地買家、約2%為外國買家，另有約10%以公司名義入市。
柏傲莊III修訂45伙售價 一房最平921萬
新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋發展項目「柏傲莊III」上周六次輪價單發售75伙成功即日沽清，共套現逾7.9億元。發展商即晚更新4張價單，修訂45伙售價，包括7伙一房及38伙兩房，實用面積359至509方呎，扣除最高折扣20%，折實價921.6萬至1,537.2萬元，折實呎價25,671至30,200元。最低售價及呎價單位同為8座(8B)46樓F室，實用面積359方呎，一房間隔。同步上載項目銷售安排，於周四下午2時起價單發售45伙。
啟德海灣周末兩日售出43伙
由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣2」昨日次輪價單發售142伙，據悉即日沽出約31伙。項目於周末兩日共售出約43伙，當中錄得兩組大手買家入市，其中一組斥逾3,500萬元買4伙兩房；另一組則斥逾1,980萬元購入3伙。另外，「啟德海灣2」今日招標發售94伙。