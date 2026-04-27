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地產
出版：2026-Apr-27 16:01
更新：2026-Apr-27 16:01

年輕夫婦原睇租 見市旺變陣執蝕本貨 葵涌低水屋苑兩房呎價「1萬有找」(多圖)｜二手樓成交

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年輕夫婦原睇租 見市旺變陣執蝕本貨 葵涌低水屋苑兩房呎價「1萬有找」(多圖)｜二手樓成交

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中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，分行新近促成葵涌嘉翠園1座低層C室成交，單位實用面積約456方呎，兩房間隔。原業主本於202411月封盤，直至今年1月經代理遊說下重新開盤，叫價468萬元。

許偉業指，新買家為年輕夫婦客，今年初結婚後原定睇租，不過見樓市暢旺，葵涌地鐵沿線物業升約15%20%，經過與代理分析決定轉租為買。買家參觀過兩個單位，眼見上址裝修布局十分亮麗，即時心動。由於首次置業須籌備資金及問清銀行，問業主可否預留，業主亦信守承諾，未有開放予其他準買家睇樓，日前買家帶同支票議價，但業主告知底價是450萬元，買家有感業主非常好人，最後象徵式還價2,000元，以449.8萬元成交，呎價約9,864元。

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⇊直擊嘉翠園1座低層C室⇊

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單位5年蝕115萬沽、貶值逾20%

據悉，原業主於2021年以565萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧蝕115.2萬元，物業期內貶值約20.4%

許偉業稱，嘉翠園由新鴻基地產(016)發展，於1992年落成，共有2座，提供428個單位。單位格隔實用方正，廳大房大，最重要價錢仍處於低水，較葵芳區地鐵物業「平足130萬至140萬元」，投資自住皆宜，長遠利益十分穩健。

即睇葵涌嘉翠園放盤 (House730)

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