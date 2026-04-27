年輕夫婦原睇租 見市旺變陣執蝕本貨 葵涌低水屋苑兩房呎價「1萬有找」(多圖)｜二手樓成交

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，分行新近促成葵涌嘉翠園1座低層C室成交，單位實用面積約456方呎，兩房間隔。原業主本於2024年11月封盤，直至今年1月經代理遊說下重新開盤，叫價468萬元。

許偉業指，新買家為年輕夫婦客，今年初結婚後原定睇租，不過見樓市暢旺，葵涌地鐵沿線物業升約15%至20%，經過與代理分析決定轉租為買。買家參觀過兩個單位，眼見上址裝修布局十分亮麗，即時心動。由於首次置業須籌備資金及問清銀行，問業主可否預留，業主亦信守承諾，未有開放予其他準買家睇樓，日前買家帶同支票議價，但業主告知底價是450萬元，買家有感業主非常好人，最後象徵式還價2,000元，以449.8萬元成交，呎價約9,864元。