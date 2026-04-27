瑜一．天海加推6伙兩房戶 周五招標｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IA期「瑜一．天海」，今日(27日)首度開放第2A座維港海景兩房現樓示範單位予傳媒參觀，最快日内上載最新銷售安排，本周五(5月1日)起以招標形式發售位於第2A座合共6伙單位，全數為前排兩房單位，中高層單位更可享有維港海景。

華懋集團銷售及市場總監封海倫指，項目累計銷售已達724伙，總銷售金額逾123億元。單月內暫錄得11宗成交，套現超過2.78億元，當中不乏破頂成交，繼4月初成功標售天台特色單位第2B座29樓A室，成交價4,777萬元，呎價約41,721元，創項目期數成交價及成交呎價新高；期間項目期數西九龍方向高層三房標準單位成交價及成交呎價亦屢創新高，單月内3度破頂，最高成交價逾3,067 萬元，最高呎價高達32,200元，反映優質現樓物業備受市場追捧。她補充，全盤僅餘120伙單位待售，今年買家及參觀人士當中約6成為内地客。