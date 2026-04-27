瑜一．天海加推6伙兩房戶 周五招標｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IA期「瑜一．天海」，今日(27日)首度開放第2A座維港海景兩房現樓示範單位予傳媒參觀，最快日内上載最新銷售安排，本周五(5月1日)起以招標形式發售位於第2A座合共6伙單位，全數為前排兩房單位，中高層單位更可享有維港海景。
華懋集團銷售及市場總監封海倫指，項目累計銷售已達724伙，總銷售金額逾123億元。單月內暫錄得11宗成交，套現超過2.78億元，當中不乏破頂成交，繼4月初成功標售天台特色單位第2B座29樓A室，成交價4,777萬元，呎價約41,721元，創項目期數成交價及成交呎價新高；期間項目期數西九龍方向高層三房標準單位成交價及成交呎價亦屢創新高，單月内3度破頂，最高成交價逾3,067 萬元，最高呎價高達32,200元，反映優質現樓物業備受市場追捧。她補充，全盤僅餘120伙單位待售，今年買家及參觀人士當中約6成為内地客。
另外，為回饋市場支持，發展商特別引入丹麥頂級音響品牌 Bang & Olufsen 推出「瑜你共鳴」五‧一限時優惠，送出總值逾506 萬元禮券。由 2026 年5 月1日起至 2026年5月31日，凡購買「瑜一．天海」指明56伙單位，三房或以上單位及兩房單位可以分別獲贈價值10萬元及7萬元的禮券，為「瑜一」買家獻上極致的家庭劇院體驗及聽覺享受。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭小姐表示，今日首度開放兩房連儲物室維港海景單位予傳媒參觀，位於第2座(2A) 25樓B室，實用面積597方呎，能飽覽維多利亞港及東九龍海景。示範單位由屢獲國際設計大獎的著名建築及設計公司Anthony Fok Design &Architecture Limited精心打造，靈感源自項目標誌的藍花楹樹。室內以貴族深綠作主色調，配合多種天然木材原素層次鋪陳，營造出清新自然、雅緻恆久的高尚居住氛圍。並邀請丹麥頂級音響品牌Bang & Olufsen 展示一系列頂級家庭劇院音響，突顯住戶尊貴身份及地位。
Bang & Olufsen 香港、台灣及澳門區域總監梁文心表示，Bang & Olufsen至今已有逾百年歷史，一直希望為真正懂得品味的人，塑造歷久彌新的生活方式。當頂級家庭劇院音響置於「瑜一．天海」這類坐擁維港海景的高端住宅之中，不論在視覺還是聽覺上，都能完整詮釋高雅而講究的生活美學，為追求質感與格調的住戶帶來更完美的居住體驗。