柏傲莊III標售4伙套現逾8100萬 三房套戶「雙破頂」成交｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，今日(27日)為第7日截標，再售出4伙三房大宅，套現逾8,100萬元。 招標成交價由1,805.2萬至2,191.8萬元，成交呎價介乎25,201至30,600元。其中第8座(8A)32樓B室「RIVER RESIDENCE」，實用面積697方呎，採三房一套設計，大廳及睡房飽覽最前席城門河景，成交價2,132.8萬元，呎價30,600元，成交價及呎價創同類三房戶新高。累計以招標形式售出111伙大宅，套現逾27億元，成交價由1,617.11萬至4,808萬元，成交呎價介乎22,585至37,888元，當中包括12伙四房雙套大宅、30伙四房一套大宅、69伙三房大宅。

次輪價單發售再度「1Q清」 上周六次輪以價單發售75伙，全數單位沽清，合共套現逾7.9億元，最高成交呎價27,368元。次輪銷售買家種類多元化，包括本地富豪家族、外籍人士、港漂專才及本地用家等。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，買家中有約6成為用家，餘下為投資客。 周四以價單發售 45 伙 周四(30日)將發售1C、2C、3C及4B價單，涉及45伙修訂售價單位，扣除最高折扣20%計算，折實售價由921.6萬元起，折實呎價由25,671元起。項目將於本周三(29日)下午5時截止遞交意向登記，周四以價單發售45伙。何家欣表示，本輪將預留8伙單位予B組選購。

上周六更新價單亦包括首度推出兩房河景戶，位於第8座(8B)25至38樓B單位，實用面積509方呎，大廳及兩間睡房均享有最前席城門河景，亦提供Miele雙頭氣體煮食爐及炒鑊氣體煮食爐，市場罕有，折實售價1,425萬元起，折實呎價27,996元起。何家欣補充，周四價單發售的45伙中有9伙為河景戶。

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