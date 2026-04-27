十大屋苑高齡化 地產代理行以「十大新社區」作樓市新指標

十大屋苑是指交投活躍的傳統大型屋苑，又被稱為「藍籌屋苑」，或「十大藍籌屋苑」，向來深受用家歡迎、被視為樓市指南針。然而十大屋苑樓齡漸長，對置業人士的吸引力持續減退，如美孚新邨有58年、太古城達50年、沙田第一城有46年，就算「最年輕」的嘉湖山莊亦達35年，以成交量計算，部分已跌出「10大」，甚至「20大」。另一方面隨着交通基建發展，一手新盤愈起愈靚，兼且會所配套完善，加上內地客及年輕客的購買力漸增，近年新興住宅社區交投已逐漸較傳統藍籌屋苑活躍。

市場上最新有代理行將較具指標性的逾70個新晉屋苑，按區域劃分為「十大新社區」，分別為黃竹坑、康城、將軍澳南、啟德、南昌、白石角、元朗南、元朗站、荃灣西及大圍。資料顯示，上月「十大新社區」二手成交量共錄得403宗，較2月的268宗大幅增加50.4%，升幅明顯高於同期傳統十大屋苑約25%的按月增長。若按今年首季計算，「十大新社區」成交量更突破千宗水平，合共錄得1,001宗，按年大幅上升近1.2倍。相較同期傳統十大屋苑僅錄約21.7%的升幅，新社區表現明顯更為突出。

單位總數逾 9.2 萬伙 平均樓齡僅約 8 年 據該代理行表示，被列入「10大新社區」的屋苑，必須具備以下條件：每個新晉屋苑需最少有300伙、屋苑最早入伙日期需在2001年1月或之後、每區單位伙數有4,000伙或以上、每區涵蓋2個或以上新晉屋苑，務求令各屋苑更具代表性及公信力。數據顯示，「十大新社區」單位總數約92,237伙，若計入潛在可增加的項目，總伙量更可達96,664伙，規模迫近傳統的十大屋苑總和。更關鍵的是，「十大新社區」平均樓齡僅約8年，遠低於十大屋苑的約40年。