海瑅灣I夥中原推置業優惠 首20名買家享首2年「收租保」｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」自推售以來備受市場追捧。為配合項目銷售部署，加上五一黃金周及母親節將至，中原地產特別為「海瑅灣I」買家提供專屬置業優惠。由即日起至今年5月10日，經中原地產購入「海瑅灣」的首20名買家，若物業再經由中原地產租出，可尊享由中原地產送出首2年「收租保」禮遇，保障額最高可達200,000元。優惠先到先得，送完即止。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入2026年第二季，樓市交投持續向好，尤其是一手市場，多個新盤緊接推售，而且訂價貼市，甚至低價出擊，成功釋放市場購買力，延續暢旺的置業氣氛。今年首4個月市場暫錄約8,300宗一手成交，較去年同期5,500宗急升51%。作為日出康城的壓軸項目，市場矚目新盤「海瑅灣I」，自上月開售以來，累計售出639伙，備受買家追捧，當中不乏長線投資者，全因政府近年積極吸納人才，帶動區內租盤需求殷切，租金回報亦持續攀升。

日出康城區作為中產聚居地，具備完善的商場及鐵路配套，加上擁有臨海海灣的一線景致，一直以來都是租賃熱點。同區二手屋苑現時平均實用呎租約42元，推算「海瑅灣I」租金回報有望達4厘，成功吸引投資客進駐入市。五一黃金周將至，內地購買力將進一步釋放，市場將掀起新一輪搶購潮，相信優質臨海物業「海瑅灣」的升值潛力更被看高一線。

「海瑅灣I」涵蓋第1及2座住宅大樓，細分為1A、1B、2A及2B座，合共提供1,266伙。單位實用面積由323至1,716方呎，戶型涵蓋一房至四房，標準單位主打兩房戶型；項目預計關鍵日期為2027年6月30日。