亞士厘21出租率達8成 料提升租金及削減優惠｜商廈市況

由建灝地產集團打造，位於尖沙咀嶄新醫務商業發展項目「亞士厘21 (21 ASHLEY)」持續獲醫療及醫美相關客戶垂青，項目租賃情況理想，目前已有20 多家醫療及醫美機構及專科醫生進駐，約8成樓面已租出，成為尖沙咀專業醫務商業大樓新地標。 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示, 「亞士厘21」以一站式專業醫務大樓為定位，按專業醫療需求採用特別建築規格，貼合醫療租戶所需。自項目招租以來，已分別吸引多間著名的醫療及醫美機構承租，當中包 括日間手術中心、大型醫學影像中心、體檢中心、物理治療中心、綜合醫務中心、 專科診所及醫學美容中心，租戶類型非常多元化。大樓內的醫療科目涵蓋範圍非常廣泛，現有及將會進駐之科目包括骨科及創傷科、耳鼻喉科、泌尿科、外科、婦產科、家庭醫學、腫瘤科、眼科、兒科、皮膚科、內科、心臟科、腸胃肝臟科以及中醫等，並且提供多種輔助醫療服務，例如內窺 鏡檢查(耳鼻喉及腸胃鏡)、影像診斷（MRI、PET-CT、CT、X光、超聲波、乳房造影及骨質密度檢查）、血液檢查、物理治療及醫學美容。目前項目出租率已達8成，多元租戶構成了一個綜合性的醫療網絡，從專科診治到預防保健、從傳統醫 學到現代影像檢查，涵蓋了大部分常見的醫療需求，並產生協同效應，提供一站式全方位醫美服務。

「亞士厘 21」坐擁專業與便利兩大優勢。項目的建築設計具備各種有利於醫療之配套設施，專為各類型綜合診所、專科醫務中心、醫學美容中心及日間手術中心而設。個別樓層設有特高樓底（層與層之間高度達5米）以及特大地台承重（達7.5kPa）。 此外，為配合診所及醫療中心日常運作，每個樓層均提供穩定及充裕的電力供應，亦有後備電力可提供於單位內使用，同時每個單位均可接駁來去水。而項目升降機大堂及升降機亦提供充足空間以方便運送大型醫療設備及病床，全面配合醫療 專業需要。值得留意，項目之主入口採高樓底設計及配有藝術裝置，大廈外牆更選用反光幕牆，提升自然採光亦具節能功效，有別傳統醫務大廈同時營造出專業氣派。

項目位於尖沙咀核心地段，交通便利，享有雙鐵三綫優勢 (高鐵綫、荃灣綫、屯馬綫)，1分鐘步程即達港鐵尖東站，不論是本地或國內客人，都能瞬間即達。輪椅人士更可於大廈正門上落車或使用港鐵尖東站L5無障礙入口往返。 項目毗鄰尖沙咀天星碼頭及巴士總站，旅客可乘坐渡輪及巴士穿梭九龍及港島各區，「亞士厘 21」附近設有多個大型購物商場、五星級酒店及著名 餐廳食肆，方便旅客來港使用醫療保健或醫學美容服務，同時又可享受觀光購物及美食體驗。

出租率升至 9 成後提升租金及削減優惠 鄭智荣續稱，「亞士厘21」屬區內具專業配備的新型醫務商業大樓，特設高標準的衛生和感染控制措施，如採用空氣淨化器(NCCO)、電梯大堂及洗手間均設有非接觸式開關系統；同時每層均預留額外通風位置供客戶裝配 符合醫療級別及手術室要求的通風及換風系统，為區內罕有擁專業級配置的新型 商廈，吸引多家大型醫療及醫美機構選址於「亞士厘21」擴展業務。 香港寫字樓租務市場在2026年正處於復甦階段，出租率持續向好，2026年第一季錄得約21.7萬方呎正吸納量，顯示企業需求回暖。核心區如中環和尖沙咀的甲級寫字樓租金已見底回升，由其近半年市場上的醫療主題商廈之租金已明顯 向上，集團對行業前景充滿信心，鑑於項目之呎租，較同區同類型醫療主題商廈呎租介乎65至75元水平有所折讓，集團計劃將於項目出租率升至9成後提升租金及削減優惠。

「亞士厘 21」樓高21層，總樓面面積逾十萬方呎，提供全層及分間單位出租，分別有約754至3,493方呎的分間單位，而全層面積約5,461至8,064 方呎。