DEEP WATER SOUTH夥Art Loop Art Education辦學生時裝表演 逾400位家長到場支持｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」，上周六(25日)Club Wheelock聯同One Island South友好商户Art Loop Art Education於項目展覽廳攜手呈獻「Art Loop 2026藝術時裝表演」，近170名在南區就讀國際學校的學生親自構思及設計作品，透過時裝表達對歷史、創意、設計及未來環境的暢想。活動吸引了逾400位家長到場熱烈支持，其後亦參觀項目展銷廳，了解項目優勢，並駐足體驗展覽廳特設之項目貴族式兒童設施體驗空間「DREAMY BUBBLE BAY 童遊波波池」。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀亦親臨現場欣賞時裝展，並對同學們的創意讚賞不已。他表示，很高興再次與友好租戶Art Loop合作，Art Loop早於10多年前已進駐One Island South，在區內尚未有港鐵接駁時已看見黃竹坑的發展潛力，並一直致力推動藝術、教育及創意培育，與集團推動社區發展的理念不謀而合，故再度攜手舉辦活動，為南區家庭提供多元生活體驗，促進社區連結。