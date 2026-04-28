首季整體樓宇按揭按季升15% 創10個季度新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年3月登記樓宇按揭合約(不包括樓花)5,319宗，按月輕微減少28宗或0.5%。中銀承辦的合約有1,345宗，佔25.3%；匯豐1,259宗，佔23.7%；渣打581宗，佔10.9%；恒生562宗，佔10.6%；中國工商銀行(亞洲)372宗，佔7.0%。中銀整體樓按市佔連跌2個月，累減6.1個百分點，跌穿三成水平，創2024年9月後18個月(1年半)新低，但仍連續18個月穩坐榜首位置。匯豐市佔則連升2個月，累升1.0個百分點，為3個月高位，連續13個月排名第二，市佔與中銀差距收窄至不足2%。另外，第一季樓宇按揭18,518宗，按季上升2,421宗或15.0%，創2023第三季後的10個季度新高。

3 月登記二手私宅現樓按揭合約按月升 12.9% 2026年3月登記二手私人住宅現樓按揭合約2,207宗，按月上升253宗或12.9%，連升2個月，創2023年6月後的33個月(近3年)新高。第一季數字6,086宗，按季上升185宗或3.1%，連升3季共37.8%，創2023年第二季後的11個季度新高。主要反映2025年銀行兩次減息，樓價回升，買家入市意欲強勁，二手成交活躍，帶動按揭需求同步增加。今年新春前後，二手市況明顯升温，預料第二季二手現樓按揭有望進一步推升至約6,500宗。

3 月登記私宅現樓按揭按月升 23.3% 2026年3月登記私人住宅現樓按揭4,329宗，按月上升817宗或23.3%。其中一手市場1,407宗，二手樓市2,207宗，轉按/現契重按有555宗。以上三類按揭皆有增加，一手按揭按月升近六成最大，重上一千宗水平。第一季私人住宅現樓按揭13,292宗，按季升771宗或6.2%，創2023年第三季後的10個季度新高。

3 月登記私宅樓花按揭按月大增 47.2% 3月登記私人住宅樓花按揭421宗，按月增加135宗或47.2%，為近5個月高位。登記量較多的項目，包括「柏瓏」2期「柏瓏III」、日出康城12C期「GRAND SEASONS」、「瑧博」等。第一季樓花按揭1,086宗，按季微跌40宗或3.6%，但連續8個季度企穩逾千宗水平。 3月登記居屋、夾屋、租置計劃按揭合約830宗，按月大跌860宗或50.9%，連跌2個月跌破一千宗，為近3個月低位。登記量稍多為油塘高宏苑及屯門山景邨。新居屋入伙承造按揭已完結，令數字顯著回落。第一季數字4,733宗，按季升1,686宗或55.3%。