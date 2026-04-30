瑜一．天海示範單位｜597呎連傢俬海景兩房 貴族深綠木元素主題(多圖有片)｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IA期「瑜一．天海」，首度開放第2A座維港海景兩房現樓示範單位，位於25樓B室，實用面積597方呎，為兩房連儲物室示範單位。

客飯廳採長形開則，間隔寬敞實用，長約5.8米、闊約2.85米。單位層與層之間的高度約3.225米，連接約27方呎露台，配以落地玻璃趟門，廣納自然光線，讓室內更顯明亮開揚，更可欣賞奪目的維港海景；單位靈感源自項目標誌的藍花楹樹，以貴族深綠(Royal Green)作主色調，配合多種天然木材傢俱。客廳中間位置擺放貴族綠色茶几，配以高雅的米白色沙發，及簡約圖案的淺灰色地毯，柔和的燈光，營造出溫馨，感覺寬敞的座位區；為注入藝術與詩意，設計師特別為單位設計專屬藝術品，在沙發後的牆身掛上以貴族深綠色和紙為材的藝術品，將樹木意象與煙花元素巧妙結合。另一邊的飯廳，擺放不規則淺木餐桌，搭配深綠色圓形餐椅，貫徹貴族綠色及木元素的主題，既高雅又時尚。

主人房及睡房與客廳同向，以貴族深綠作主調，特大窗戶有利採光，可以輕鬆欣賞醉人維港景色；主人房外接約16方呎工作平台，在市區中可以同時欣賞維港景觀及東九龍優美海景；主人房貫徹自然奢華的舒適感，配置一組高身拼木色衣櫃連展示櫃，不僅提供充裕收納空間，更展現住戶的時尚品味。另一間睡房搭配與主人房同一風格的高身拼木色衣櫃連展示櫃，提供充足收納空間。特色床頭櫃更展現住戶的專屬品味。

梗廚廚房連接儲物室及洗手間

廚房屬梗廚設計，連接儲物室及洗手間，為住戶增添儲物位置，空間使用上更為靈活；偌大的工作檯面採用亮麗人造石材，牆身採用仿雲石紋理瓷磚鋪面，美觀耐用；廚櫃為意大利著名品牌Poliform，設有感應燈帶，方便煮食時隨時開燈，並配 備多款歐洲知名品牌的電器及爐具，包括德國品牌 Miele的蒸焗爐、炒鑊及雙 頭氣體煮食爐及抽油煙機，以及德國品牌Siemens之嵌入式雪櫃及洗衣乾衣 機，充分演繹生活品味，盡享入廚樂趣。

浴室採用明廁設計，嚴選仿雲石紋理瓷磚打造牆身及地台，配備一系列國際品牌 浴室設備，如德國品牌 Villeroy&Boch座廁、洗面盆、Bette浴缸，以及意大利品牌Gessi洗面盆水龍頭和花灑套裝。