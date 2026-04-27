黃金海灣．意嵐加推70伙 入場價426萬｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣．意嵐」已屆現樓，發展商於今天（27日）加推價單第6號，共涉70伙，並再度推出一房連衣帽間戶型。同時公布最新銷售安排，將於本周五（5月1日）以先到先得形式進行28伙銷售。
第6號價單推出共70伙單位，涵蓋23伙一房連衣帽間單位、14伙兩房單位、19伙兩房連儲物室單位及14伙頂層特色單位，實用面積由350方呎至516方呎，折實售價由426.6萬至 831.7萬元，折實呎價由12,017至16,770元，折實平均呎價14,626元。折實呎價及售價最低的單位為第5A座5樓G室，一房連衣帽間間隔，實用面積355方呎，扣除最高3%折扣優惠（假設選用90天現金優惠付款計劃）後計算，折實售價為426.6萬元，折實呎價為12,017元。
是次第6號價單加推涵蓋多元戶型，迎合不同置業需求。當中再度推出的罕有一房連衣帽間戶型，實用面積為350至355方呎，衣帽間約25方呎，連接睡房及浴室，並設客廳通往浴室動線，布局靈活兼顧私隱，坐擁青山灣開揚海景 ；兩房戶型實用面積為444方呎，屬罕有「飛機則」兩房設計，空間感十足，客廳及兩間睡房同向，盡覽青山灣及正南向海景；兩房連儲物室戶型實用面積為466至516方呎，當中第5A座A單位客飯廳及睡房同樣享有正南向海景，並設入門儲物室，實用性更高。
「黃金海灣」自現樓開放以來，銷售反應熱烈，迄今累售逾1,140伙，套現逾49億元，銷情火熱，備受市場追捧。
「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。項目提供58個住宅停車位。