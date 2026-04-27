黃金海灣．意嵐加推70伙 入場價426萬｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣．意嵐」已屆現樓，發展商於今天（27日）加推價單第6號，共涉70伙，並再度推出一房連衣帽間戶型。同時公布最新銷售安排，將於本周五（5月1日）以先到先得形式進行28伙銷售。

第6號價單推出共70伙單位，涵蓋23伙一房連衣帽間單位、14伙兩房單位、19伙兩房連儲物室單位及14伙頂層特色單位，實用面積由350方呎至516方呎，折實售價由426.6萬至 831.7萬元，折實呎價由12,017至16,770元，折實平均呎價14,626元。折實呎價及售價最低的單位為第5A座5樓G室，一房連衣帽間間隔，實用面積355方呎，扣除最高3%折扣優惠（假設選用90天現金優惠付款計劃）後計算，折實售價為426.6萬元，折實呎價為12,017元。