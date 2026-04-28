旺角砵蘭街全幢商住物業放售 意向價1.7億｜商廈市況

中原(工商舖)商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，是次放售物業位於旺角砵蘭街130至132號，全幢樓高16層，總建築面積約12,668方呎，業主叫價約1.7億元，平均呎價約13,419元。當中地下及1樓為商舖部分，涉及樓面面積約2,104方呎；2樓為後勤設施及寫字樓，面積約500方呎；而3樓至15樓則為服務式住宅，每層面積約770至780方呎不等，合共提供38間房。物業將以連租約形式出售，該物業酒店房間及一樓為學生宿舍，地舖是一個連鎖素食餐館，月租收入約36.6萬元。

鄧振豪補充，是次放售物業於2019年入伙，大廈公共空間及其他配套相當新淨，裝修設計具現代感及時尚；房間均採用單向玻璃幕牆設計，採光充足，且每房間均配備獨立洗手間，充分保障住客私隱。此外，該廈交通相當便利，距離油麻地港鐵站僅約4分鐘步程，鄰近彌敦道及窩打老道等主要幹道，並毗鄰多條巴士及小巴路線，方便連接全港各區。由於物業地利位置優越，無論是日後購入作長線投資或經營學生宿舍均相當合適。

鄧振豪認為，政府、大學及私營機構現時正積極推動學生宿舍發展，惟隨着非本地生人數持續上升，預料對學生宿位的需求將持續殷切。是次獨家代理項目由於正獲學生宿舍營運商租用，新買家無需太多改動便出租物業，再加上地理位置優越，方便服務附近理工大學及都會大學學生。鄧氏相信，在非本地學生對宿位的強勁需求帶動下，市場對學生宿舍項目的投資意欲將持續高漲，相信是次矜罕放盤可在短時間內吸引投資者或營運者關注。