青衣盈翠半島三房套海景戶連錄成交 換樓客議價入手 樓價回到4年前｜二手樓成交

樓市氣氛持續活躍，鐵路站上蓋屋苑受買家追捧，青衣盈翠半島近日接連錄得三房套海景單位成交，當中有樓價重返4年前水平。
中原地產青衣盈翠半島分行經理唐偉峯表示，分行新近促成盈翠半島10座中層F室成交，單位實用面積約659方呎，三房套房間隔，向東南，望青衣運動場及海景，景致開揚，內櫳實用企理，吸引同區換樓客垂青。單位原叫價1,280萬元，議價後共減62萬元或約4.8%，以1,218萬元易手，呎價約18,483元。
唐偉峯指，原業主於2022年以1,255萬元購入單位，持貨約4年轉售，帳面微蝕37萬元或約2.9%。唐偉峯補充，現時市道暢旺，盤源不斷收緊，加上業主惜售，叫價態度強硬，令買家入市難度增加，成交因而減慢。青衣區本月錄約35宗二手買賣，按月回落約20%；當中盈翠半島錄得4宗，平均實用呎價約17,400元。
低層戶業主劈價128萬吸引內地客入市
中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃俊傑稱，分行新近促成盈翠半島3座低層D室成交，單位實用面積約767方呎，三房套房間隔，景觀開揚，望青衣運動場及橋海景。原業主今年2月開價1,350萬元放盤，經議價後累減128萬元或約9.5%，以1,222萬元沽出，呎價約15,932元。
黃俊傑透露，新買家為內地人士，心儀盈翠半島位置交通便利，見上址景觀吸引，遂決定入市，單位用途仍在考慮中，自住或出租均可。若作出租，參考同類型單位市值租金每月約3.1萬元計，預計租金回報約3厘。
據悉，原業主於2019年以1,200萬元購入單位，持貨約7年轉售，帳面賺22萬元或約1.8%。資料顯示，盈翠半島位於青衣青敬路33號，連接港鐵青衣站，1999年入伙，分為2期共有12座，提供3,500個單位。