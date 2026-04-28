青衣盈翠半島三房套海景戶連錄成交 換樓客議價入手 樓價回到4年前｜二手樓成交

樓市氣氛持續活躍，鐵路站上蓋屋苑受買家追捧，青衣盈翠半島近日接連錄得三房套海景單位成交，當中有樓價重返4年前水平。

中原地產青衣盈翠半島分行經理唐偉峯表示，分行新近促成盈翠半島10座中層F室成交，單位實用面積約659方呎，三房套房間隔，向東南，望青衣運動場及海景，景致開揚，內櫳實用企理，吸引同區換樓客垂青。單位原叫價1,280萬元，議價後共減62萬元或約4.8%，以1,218萬元易手，呎價約18,483元。

唐偉峯指，原業主於2022年以1,255萬元購入單位，持貨約4年轉售，帳面微蝕37萬元或約2.9%。唐偉峯補充，現時市道暢旺，盤源不斷收緊，加上業主惜售，叫價態度強硬，令買家入市難度增加，成交因而減慢。青衣區本月錄約35宗二手買賣，按月回落約20%；當中盈翠半島錄得4宗，平均實用呎價約17,400元。