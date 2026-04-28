九龍城太子道西全幢商廈放售 意向價3.2億

Smart A薈學坊為一幢8層高的一站式教育主題商廈(另設一層地庫)。

第一太平戴維斯（香港）及高力國際承業主委託為聯合首席代理，公開出售九龍城太子道西348–352號Smart A薈學坊。物業地盤面積約4,595方呎，現有總批則面積約36,231方呎。據了解，物業由為順聯集團持有，意向價約3.2億元。

該物業為一幢8層高的一站式教育主題商廈(另設一層地庫)，現時地庫及地下樓層設有商舖，而一樓至七樓則為辦公室，能靈活配合不同教育及商業機構的營運需要。標準樓層批則面積約4,300方呎，樓層間高度約3米至3.94米，空間感充足，使用效益高。

物業坐擁優越地理位置，位處九龍城核心生活圈，社區配套成熟，鄰近啟德新發展區及土瓜灣，周邊住宅密集，人流暢旺。由物業步行前往宋皇臺港鐵站僅約4分鐘，交通便利。 第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申表示，薈學坊坐落九龍城41校網核心，鄰近拔萃、喇沙、瑪利諾等名校，受惠於學位剛需與「高才通」家庭湧入，教育需求極其穩健。物業最核心的優勢在於其擁有極高比例的「長情租客」，大廈多數租戶已穩定承租3至6年以上，租務穩定性遠超一般零售物業，多年來平均租金鮮有下跌，在目前市況下具備極強的防守力。