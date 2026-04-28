夥中原推置業優惠 海瑅灣I 累售逾640伙

新盤市場氣氛熱鬧，適逢五一黃金周及母親節將至，發展商為旗下樓盤提供優惠吸客。信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」昨售出8伙，套現逾7,462萬元。中原地產特別為該盤買家提供置業優惠，送出首2年「收租保」禮遇。
「海瑅灣I」昨售出單位中，最高成交價為2B座46樓B室三房，實用面積628方呎，售價逾1,244萬元，呎價19,820元。樓盤自上月開售以來累沽647伙，套現逾56億元。單計4月沽288伙，套現逾22億元。
為配合「海瑅灣I」銷售部署，加上五一黃金周及母親節將至，中原地產為該盤買家提供置業優惠，即日起至5月10日，經該行購入項目首20名買家，若物業再經由中原地產租出，可享由該行送出首2年「收租保」禮遇，保障額最高可達20萬元。
瑜一．天海送總值逾506萬音響禮券
華懋集團及港鐵合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一．天海」將於周五起招標發售位於第2A座共6伙前排兩房單位。發展商特別引入丹麥頂級音響品牌Bang & Olufsen推出限時優惠，由今年5月1日至5月31日，凡購買該盤指明56伙，三房或以上單位及兩房單位可分別獲贈價值10萬及7萬元的禮券，總值逾506萬元。
柏傲莊III單日標售4伙
新世界發展(017)與港鐵合作發展的大圍站上蓋發展項目「柏傲莊III」昨招標售出4伙三房大宅，套現逾8,100萬元，成交價1,805.2萬至2,191.8萬元，呎價25,201至30,600元。最高成交價及呎價單位同為8座(8A)32樓B室，三房套間隔，實用面積697方呎，並創同類三房戶新高。項目累計招標售出111伙，套現逾27億元。