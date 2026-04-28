夥中原推置業優惠 海瑅灣I 累售逾640伙

新盤市場氣氛熱鬧，適逢五一黃金周及母親節將至，發展商為旗下樓盤提供優惠吸客。信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」昨售出8伙，套現逾7,462萬元。中原地產特別為該盤買家提供置業優惠，送出首2年「收租保」禮遇。 「海瑅灣I」昨售出單位中，最高成交價為2B座46樓B室三房，實用面積628方呎，售價逾1,244萬元，呎價19,820元。樓盤自上月開售以來累沽647伙，套現逾56億元。單計4月沽288伙，套現逾22億元。

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