形瑨開價｜首推110伙 一房最平461萬 折實平均呎價17177元｜荃灣新盤

今年樓市走勢「價量齊升」，發展商推盤態度亦見積極。新鴻基地產(016)旗下荃灣横窩仔街住宅項目「形瑨」今日(28日)公布首張價單，涉及110伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價由461.46萬元，折實呎價由16,079元，折實平均呎價17,177元。
全數單位折實價低於800萬
「形瑨」首張價單涵蓋30伙一房及80伙兩房，實用面積介乎273至416方呎。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由461.46萬至736.44萬元，折實呎價介乎16,079元至17,981元。
入場單位為5樓K室，實用面積273方呎，一房間隔，折實售價461.46萬元，折實呎價16,903元。最低呎價單位為5樓M室，實用面積393方呎，兩房間隔，折實售價631.89萬元，折實呎價16,079元。
示範單位明日開放 周四起收票
新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛形容首張價單為「閃爆荃城價」，表示定價已參考同區二手成交，荃灣區內6年來未有全新盤應市，而集團在該區亦相隔20年再推出項目，相信首批價錢可以閃爆全城。他稱，項目示範單位聽日正式對外開放，周四(30日)開始接受認購登記，會視乎市況再決定加推安排。
翻查資料，同荃灣區對上一個推售的全新盤追溯到超過6年前，億京發展旗下的「映日灣」於2019年8月首推238伙，當時一房折實售價由490.2萬元起，兩房則由696.7萬元起，整批單位折實平均呎價17,740元。
「形瑨」提供462伙，實用面積介乎231至890方呎，戶型涵蓋一房、兩房、三房及特色單位，當中主打兩房單位。項目設有地庫有59個住客停車位，1樓將設幼兒中心；預計關鍵日期為2027年4月30日。