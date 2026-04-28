形瑨開價｜首推110伙 一房最平461萬 折實平均呎價17177元｜荃灣新盤

「形瑨」首推110伙，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由461.46萬元，折實呎價由16,079元，折實平均呎價17,177元。(林俊源攝)

今年樓市走勢「價量齊升」，發展商推盤態度亦見積極。新鴻基地產(016)旗下荃灣横窩仔街住宅項目「形瑨」今日(28日)公布首張價單，涉及110伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價由461.46萬元，折實呎價由16,079元，折實平均呎價17,177元。

全數單位折實價低於800萬

「形瑨」首張價單涵蓋30伙一房及80伙兩房，實用面積介乎273至416方呎。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由461.46萬至736.44萬元，折實呎價介乎16,079元至17,981元。

入場單位為5樓K室，實用面積273方呎，一房間隔，折實售價461.46萬元，折實呎價16,903元。最低呎價單位為5樓M室，實用面積393方呎，兩房間隔，折實售價631.89萬元，折實呎價16,079元。