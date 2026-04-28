PORTO開價｜首推50伙 折實平均呎價22318元 開放式戶483萬入場｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)旗下鴨脷洲新盤「PORTO」今日(28日)公布首張價單，涉及50伙，計及最高19.5%樓價折扣及傢俬現金津貼折扣後，折實售價由483.8萬元起，折實呎價由19,882元起，折實平均呎價22,318元。
宏安地產執行董事程德韻表示，「PORTO」首張價單涵蓋10伙開放式、24伙一房及16伙兩房，當中開放式及一房單位可獲指定傢俬組合；買家若不選擇，則可獲3.8萬或5.8萬元傢俬現金津貼折扣。扣除最高19.5%樓價折扣及傢俬現金津貼折扣後，整批單位折實售價由483.8萬至1,000.3萬元，折實呎價介乎19,882元至24,449元。
宏安地產營業及市務總經理黃文浩指，首批入場單位為3樓H室，實用面積214方呎，開放式間隔，折實售價483.8萬元，折實呎價22,607元。
宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟稱，首批最低呎價單位為3樓D室，實用面積271方呎，一房間隔，折實售價538.8萬元，折實呎價19,882元。
周六開放示範單位 同步開始收票 最快下周發售
程德韻形容項目首批單位屬「有利可TO價」，定價已參考鄰近新盤成交價，認為價錢相當克制及吸引，示範單位將於周六(5月2日)正式對外開放，並同步開始收票，最快下周上載銷售安排及開售。
資料顯示，同系區內另一新盤、位於惠風街1號的「Coasto」去年2月首推30伙，當時一房折實價381.6萬元入場，整批折實平均呎價17,085元，可見「PORTO」較之高逾30%。
「PORTO」屬單幢式物業，提供174伙，單位實用面積介乎192至757方呎，戶型由開放式至三房，標準單位主打一房佔77伙。項目基座地下設有11間商舖，會所「PORTO Club」則設於1樓，設施包括PORTO Banquet宴會廳、PORTO Lounge休閒廳、PORTO Fitness健身室、PORTO Leisure多媒體娛樂室及 PORTO BBQ燒烤區；預計關鍵日期為2027年3月。