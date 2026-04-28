PORTO開價｜首推50伙 折實平均呎價22318元 開放式戶483萬入場｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)旗下鴨脷洲新盤「PORTO」今日(28日)公布首張價單，涉及50伙，計及最高19.5%樓價折扣及傢俬現金津貼折扣後，折實售價由483.8萬元起，折實呎價由19,882元起，折實平均呎價22,318元。

宏安地產執行董事程德韻表示，「PORTO」首張價單涵蓋10伙開放式、24伙一房及16伙兩房，當中開放式及一房單位可獲指定傢俬組合；買家若不選擇，則可獲3.8萬或5.8萬元傢俬現金津貼折扣。扣除最高19.5%樓價折扣及傢俬現金津貼折扣後，整批單位折實售價由483.8萬至1,000.3萬元，折實呎價介乎19,882元至24,449元。