ONE STANLEY標售花園特色戶 成交價逾2900萬｜赤柱豪宅

剛成交之第7座地下A單位花園特色戶，座落項目最頂層CORAL AVENUE，單位實用面積為1,100方呎，屬三房一套連儲物套及花園間隔，客飯廳空間分明，最長約7.6米，最深逾3.8米，外接長逾11米私家花園，主人套房與大廳同向，可同享室外優美花園景致。據了解，新買家為本港商人，現於同區居住，鍾情項目位置理想，有見南區一手超級豪宅供應稀缺，而且得悉五‧一黃金周後發展商有意調升內部指引價，擔心錯失良機，故加快拍板入市，遂採用360天即供付款辦法購入自用。

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷情火熱，洋房及特色大宅均深受富豪買家追捧，今天(28日)再添1宗新成交，4月內接連錄得共5宗成交個案。是日透過招標形式售出位於第7座地下A單位花園特色戶，成交價為2,911萬元，呎價達26,464元，同類戶型僅餘2伙。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，近月一手住宅市場氣氛暢旺，「ONE STANLEY」表現同樣理想，項目本年至今已售出10伙單位，涵蓋分層特色大宅及洋房，套現逾9.3億元。項目屬低密度臨海豪宅供應，具備難以複製的地段及景觀優勢，在全球高端資產重新配置的大趨勢下，自然持續受到市場青睞，同時亦反映市場對優質豪宅資產的殷切需求。而「ONE STANLEY」銷售成績理想，集團將考慮於五一黃金周後調高項目的內部指引價。

至於早前推出兩個全新打造的連傢俬示範單位，分別為15號洋房及位於第8座的天際特色大宅供客人預約參觀，並將於下周四(5月7日)起以招標形式發售；至今市場反應熱烈，五一黃金周的預約十分爆滿，有多組客人表示有意購買分層特色大宅、洋房及臨海洋房，鑑於同戶型的連傢俬示範洋房及天際特色大宅各僅設一戶，席位珍罕，彌足珍貴，有信心短期內再錄得成交。