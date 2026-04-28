凱和山第2座首日開標連沽2伙四房雙套戶 吸金逾4200萬｜屯門新盤

路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」，壓軸第2座「MORI SIGNATURE SERIES」上周四(23日)正式推出後隨即吸引大批客戶參觀，剛過去周末參觀氣氛理想。項目今日(28日)首日開放招標即錄得2宗成交，單日連沽2伙四房雙套連工作間及洗手間的大宅設計，套現逾4,200萬元。

成交單位包括第2座16A單位，實用面積1,474方呎，連一個車位，成交價為2,112萬元，折實呎價為14,328元。據悉，買家為區內換樓客，鍾情約1,400方呎大宅於區內供應罕有，加上單位間隔實用寬敞，中島式廚房設計配備Miele廚電，突顯大宅氣派，故決定入市升級居住環境。另1宗成交為第2座15A單位，實用面積同為1,474方呎，連一個車位，成交價為2,096.2萬元，折實呎價為14,221元。買家為中港商人，購入作自住用途，看中項目鄰近雙口岸，往返便利，同時環境舒適及毗鄰哈羅香港國際學校，參觀現樓後隨即入市。