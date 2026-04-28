樓價指數｜樓價首季漲4.41% 三年來按季最勁 利嘉閣：次季續俏 上半年看升8.6%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，剛性需求及投資者大舉入市下，撐起淡季樓價持續上升，成為近3年來表現最好的一季。差估署今日(28日)公布的最新數據顯示，2026年3月份私人住宅售價指數報312.8點，較2月的308.5點再升1.39%，已連續3個月按月均升逾1%，樓價已創下近28個月來的新高。自去年6月起，樓價已連升10個月，期間累漲9.18%。今年首季，樓價錄得4.41%的升幅，且已連升4個季度，為2023年第二季起共12季(即3年)以來表現最好的一季。

今年3月份樓價升幅略有收窄，主要反映2月下旬至3月上旬的實際市況，當時有農曆新年較淡市況及2月底爆發中東戰事，惟實際影響極為短暫，亦無阻之後樓市迅速上升。展望4月份，陳海潮相信，在中東戰火的憂慮漸被市場消化後，新盤及二手市場雙雙向好並駕齊驅，料帶動4月份樓價持續上升，有機會再錄約1.5%的升幅，並帶動次季維持穩步上升的步伐，上半年樓價有望升近8.6%。