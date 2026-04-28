樓價指數｜世邦魏理仕：樓市正由「去庫存」過渡至「穩步復甦」 全年樓價料升最多10%

在一手樓市方面，發展商推售的新盤反應理想，銷情普遍不俗，部分項目甚至出現短時間內沽清或超額認購的情況，顯示實質用家及投資者需求正在回升。事實上，香港樓市自去年觸底後，已經展開一輪持續反彈，而升勢延續至今年。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，整體而言，今年香港市場氣氛明顯較去年改善，不論在資本市場還是物業市場，投資情緒都有所回暖。

單計今年第一季，住宅樓價已累計上升約4.4%，升幅不單反映市場情緒改善，亦與供應結構的轉變密切相關。過去兩年，發展商為應對高息環境及資金壓力，採取較為積極的去庫存策略，透過較多優惠、折扣及付款安排，加快消化早年累積的貨尾單位。隨着這些貨尾持續被吸納，整體未售一手單位存量明顯下降。以目前的市場觀察，一手銷售的優惠正在逐步收窄，部分大型發展商已減少折讓，甚至開始部署於後續期數或新盤中輕微加價，測試市場承接力。這亦反映發展商對未來市況的信心正逐步回復。

從需求角度來看，實際用家仍然是市場主要支撐，而在利率未來有望回落的預期下，投資需求亦有重新入市的跡象。加上經濟活動逐步正常化、人口及高端人才流入等因素，為住宅市場提供中長線支持。

展望未來，預測2026年香港住宅樓市將持續處於上升周期。在供應壓力紓緩、發展商定價轉趨強硬的情況下，若宏觀環境未出現重大逆轉，全年樓價有望錄得約8至 10%的升幅。整體而言，樓市正由「去庫存階段」逐步過渡至「穩步復甦階段」，市場主導權亦正慢慢由買方轉回發展商一方。