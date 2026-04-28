海德園累售230伙 銷售額破20億｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」銷情持續熾熱，截至目前累計售出約230伙單位，總銷售金額突破20億元。項目今日(28日)再錄2宗成交，涵蓋一房及兩房間隔，單位實用面積分別為437方呎及573方呎，成交價約為728萬元及968萬元，呎價約16,652元及16,885元。

項目一至兩房戶型採用智慧型佈局設計，客飯廳比例實用，一房單位客飯廳長約6.5米，在同類戶型中更顯寬敞；兩房單位則專為年輕家庭而設，寬敞客飯廳配合清晰分區設計，可隨家庭成長需要調整，亦為未來擴展預留空間。