海德園累售230伙 銷售額破20億｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」銷情持續熾熱，截至目前累計售出約230伙單位，總銷售金額突破20億元。項目今日(28日)再錄2宗成交，涵蓋一房及兩房間隔，單位實用面積分別為437方呎及573方呎，成交價約為728萬元及968萬元，呎價約16,652元及16,885元。
項目一至兩房戶型採用智慧型佈局設計，客飯廳比例實用，一房單位客飯廳長約6.5米，在同類戶型中更顯寬敞；兩房單位則專為年輕家庭而設，寬敞客飯廳配合清晰分區設計，可隨家庭成長需要調整，亦為未來擴展預留空間。
隨著市場氣氛向好，「海德園」銷情保持熾熱。憑藉具吸引力的售價、優質用料及太古地產品牌優勢，加上以現樓形式發售、頂級會所設施及公共交通配套日趨完善，項目持續吸引用家及投資者入市，讓買家可享「即買即住」及「即買即收租」的優勢。
海德園設有逾8萬方呎住客會所CLUB HEADLAND，提供約30項室內及戶外設施，包括運動健身及休閒娛樂設施，並由太古地產統一管理。項目交通便利，約10分鐘可達太古坊及太古城，約15分鐘可達金鐘及中環，並連接港鐵柴灣站及多條巴士及小巴路線。入伙後首兩年更提供往返港鐵杏花邨站的專車接送服務。
「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。