油麻地致富商業大廈全幢招租 意向月租40萬｜商廈市況

港府近年積極推動教育之都「城中學舍計劃」，受惠學生宿舍租賃持續活躍。市場對具備地理優勢的全幢物業需求日益強勁。近期，九龍區先後錄得2宗位於九龍城及土瓜灣的全幢物業學生宿舍營辦商承租的個案，帶動全幢物業租務交投氣氛有所升溫。在利好因素推動下，有業主看準時機，委託中原(工商舖)作獨家代理負責旗下油麻地致富商業大廈全幢招租事宜，業主意向月租約40萬元。

中原（工商舖）商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，是次招租物業位於油麻地窩打老道19號致富商業大廈全幢，物業樓高14層，總樓面面積約14,493方呎。除樓上住宅1至12樓，另設地舖及高層地下，地舖建築面積約1,330方呎，高層地下約584方呎，1樓至12樓每層建築面積則介乎約998至1,199方呎不等，業主叫租約40萬元。鄧氏補充，鑑於區內學生宿舍交投活躍，業主表示傾向租予學生宿舍相關營運商，並願意提供可商議的免租裝修期，以配合新租戶的進駐與改裝規劃。