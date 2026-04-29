油麻地致富商業大廈全幢招租 意向月租40萬｜商廈市況

港府近年積極推動教育之都「城中學舍計劃」，受惠學生宿舍租賃持續活躍。市場對具備地理優勢的全幢物業需求日益強勁。近期，九龍區先後錄得2宗位於九龍城及土瓜灣的全幢物業學生宿舍營辦商承租的個案，帶動全幢物業租務交投氣氛有所升溫。在利好因素推動下，有業主看準時機，委託中原(工商舖)作獨家代理負責旗下油麻地致富商業大廈全幢招租事宜，業主意向月租約40萬元。
中原（工商舖）商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，是次招租物業位於油麻地窩打老道19號致富商業大廈全幢，物業樓高14層，總樓面面積約14,493方呎。除樓上住宅1至12樓，另設地舖及高層地下，地舖建築面積約1,330方呎，高層地下約584方呎，1樓至12樓每層建築面積則介乎約998至1,199方呎不等，業主叫租約40萬元。鄧氏補充，鑑於區內學生宿舍交投活躍，業主表示傾向租予學生宿舍相關營運商，並願意提供可商議的免租裝修期，以配合新租戶的進駐與改裝規劃。
鄧振豪續稱，物業周邊配套完善，與港鐵油麻地站僅一街之隔，交通網絡覆蓋範圍廣泛，附近設有多條巴士及小巴線往返各區。加上物業鄰近多所大專院校，包括浸會大學及香港都會大學等，方便學生出入，臨近旺角及油麻地核心區的兆萬中心、創興廣場及天后廟一帶，屬於區內人流匯聚的地段。
鄧振豪指出，翻查今年資料可見，參考九龍城錄得首宗全幢酒店租務成交，該物業位於太子道西380號，樓高13層，總樓面面積約12,650方呎，提供44間客房，由營運商「酷點」以每月約50萬元租用，平均每房月租約11,363元。參考以上承租個案，是次招租物業叫租約40萬元，以其全幢空間及油麻地核心地段優勢計算，租金水平與市場成交案例相若，具有一定市場競爭力。