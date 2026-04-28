DEEP WATER SOUTH兩期單日沽5伙 套現逾1.07億｜黃竹坑新盤

第6B期再標售四房大宅，成交之單位為第1座（1A）19樓B室，屬四房兩套 +儲物室及工作間連洗手間+私人升降機大堂開則，實用面積1,594方呎，成交價逾6,331.3萬元，成交呎價39,720元。單位擁整個港島南岸最廣闊的深水灣及壽臣山壯麗山海景致，並配備私人升降機大堂及貴族式子母門設計，私隱度極高。

另外，第6A期再連錄4宗成交，成交單位涵蓋一房及兩房，實用面積分別為337及563方呎，成交價介乎893.1萬至1,669.4萬元，成交呎價介乎26,501至29,652元。

「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由297至2,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。

「DEEP WATER SOUTH」備受市場熱捧，整個項目開售至今累售145伙，套現逾26.1億元。

「DEEP WATER SOUTH」第6B期「GRANDE BLANC」提供154伙，實用面積837至2,642方呎，戶型涵蓋三至四房。預計關鍵日期為2027年11月30日。