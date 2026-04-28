會德豐夥藝術夥伴辦「花間行 —— 西山瑞貴新作展」

會德豐地產一直重視與社區的連繫，並積極透過多元活動推動港島南的文化及生活發展。今日(28日)Club Wheelock與BAC滿紙煙雲及策展人方圓明(William Fong)再度攜手合作，於One Island South舉辦OIS ART首個展覽「花間行 —— 西山瑞貴新作展」，為港島南注入嶄新文藝氣息。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，很高興再次與BAC滿紙煙雲及 William合作。過往在集團位於山頂的PEAK COLLECTION項目已有愉快的合作經驗，今次再度攜手，將藝術帶入港島南，而是次展覽更是One Island South 首個藝術展覽，別具里程碑意義。近年南區迅速蛻變成創意與活力兼具的社區，並吸引多個藝術空間及畫廊進駐，文化氛圍日益濃厚。我們期望透過這次展覽，與各界夥伴一同見證並參與社區轉型，為南區帶來更豐富的藝術體驗。