熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Apr-28 22:15
更新：2026-Apr-28 22:15

會德豐夥藝術夥伴辦「花間行 —— 西山瑞貴新作展」

分享：
會德豐夥藝術夥伴辦「花間行 —— 西山瑞貴新作展」

會德豐夥藝術夥伴辦「花間行 —— 西山瑞貴新作展」

adblk4

會德豐地產一直重視與社區的連繫，並積極透過多元活動推動港島南的文化及生活發展。今日(28日)Club WheelockBAC滿紙煙雲及策展人方圓明(William Fong)再度攜手合作，於One Island South舉辦OIS ART首個展覽「花間行 —— 西山瑞貴新作展」，為港島南注入嶄新文藝氣息。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，很高興再次與BAC滿紙煙雲及 William合作。過往在集團位於山頂的PEAK COLLECTION項目已有愉快的合作經驗，今次再度攜手，將藝術帶入港島南，而是次展覽更是One Island South 首個藝術展覽，別具里程碑意義。近年南區迅速蛻變成創意與活力兼具的社區，並吸引多個藝術空間及畫廊進駐，文化氛圍日益濃厚。我們期望透過這次展覽，與各界夥伴一同見證並參與社區轉型，為南區帶來更豐富的藝術體驗。

adblk5

One Island South致力打造集教育、運動、親子及藝術元素於一身的多元平台，持續為社區帶來不同文化體驗。是次展覽展出年輕藝術家西山瑞貴（Mizuki Nishiyama）的最新作品，Mizuki曾就讀南區國際學校，其創作細膩而富生命力，配合策展人的巧妙構思，與場地空間相互呼應。未來數月，One Island South將繼續呈獻不同藝術家的作品，透過藝術連繫社區，豐富港島南的文化面貌。

展覽詳情：

「花間行 —— 西山瑞貴新作展」

日期：即日起至2026527

時間：上午9時至晚上7

地址：黃竹坑香葉道2 One Island South 大堂

adblk6
會德豐夥藝術夥伴辦「花間行 —— 西山瑞貴新作展」 會德豐夥藝術夥伴辦「花間行 —— 西山瑞貴新作展」 會德豐夥藝術夥伴辦「花間行 —— 西山瑞貴新作展」 會德豐夥藝術夥伴辦「花間行 —— 西山瑞貴新作展」 會德豐夥藝術夥伴辦「花間行 —— 西山瑞貴新作展」

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務