樓價指數｜高力：預期香港樓價穩定發展 全年看升最多10%

就差餉物業估價署今日(28日)公布，2026年的3月份私人住宅價格指數，所有類型住宅指數收報312.8，按月上升1.4%。綜合今年首季私人住宅價格表現，累計上升4.4%，延續去年下半年的升勢。 高力香港估價及諮詢服務高級副董事曾寶民表示，香港住宅樓市從去年年中，受利率下調、港股持續做好引發財富效應、高才及留學需求雙驅動，使租務回報吸引的，多重利好，觸發市場情緒樂觀，成交熾熱蔓延至本年的首季，根據土地註冊處的住宅一、二手成交宗數顯示，1至3月的宗數達18,654宗，比去年同期上升近53%，更比樓市高峰期的2021年同期為高。預期來季，即使美伊戰事的不確定性，引發的油價飈升，以致利率在本年的變化受到關注，然而各大銀行亦隨著樓市升溫，調升了物業估價，加上租務回報受需求驅動強勁，強化業主防守力，預期樓價接下來表現仍會穩定發展。

高力估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰補充，今年首季的樓市表現反映明顯的政策效果。根據代理最新數據，一手市場交投極為暢旺，單是4月份已錄得超過2,000宗成交；總計2026年首四個月，一手住宅成交量更已突破8,400宗。這不僅有效舒緩庫存壓力，亦顯著提振了發展商推售新盤及提價的信心；預計在第二、三季逐漸踏入租務旺季時，樓價將隨着市場氣氛繼續向好及租務回報率優化而延續強勢。發展商在來季及今年稍後時間，預計將展現更為進取的銷售策略。在一手市場帶動整體氣氛下，預期全年樓價將上升5%至10%。