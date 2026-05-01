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地產
出版：2026-May-01 09:00
更新：2026-May-01 09:00

凱和山現樓示範單位｜1474呎四房雙套 樓高3.4米 配備中島式廚房設計(多圖有片)｜屯門新盤

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凱和山現樓示範單位｜1474呎四房雙套 樓高3.4米 配備中島式廚房設計(多圖有片)｜屯門新盤

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路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」正式推出「MORI SIGNATURE SERIES」，為項目壓軸推出的分層大宅系列，第2座採一梯五伙設計，私隱度極高，整體布局匠心獨運。整座單位均為大戶型設計，實用面積介乎1,0231,474方呎，涵蓋三房一套連工作間及洗手間及四房雙套連工作間及洗手間間隔，配以最高可達3.4米層與層之間高度，大幅提升空間層次與居住舒適度。

發展商最新開放的第217A室，實用面積1,474方呎，屬四房雙套間隔，配以最高可達3.4米層與層之間高度，以現代法式住宅風格為設計主軸，揉合陽光感、柔和色調與簡約線條，取代傳統繁複裝飾，同時保留巴黎私人宅邸獨有的優雅氛圍，營造出既通透輕盈又富層次的居住空間。單位整體設計透過柔和自然色調、精緻材質與經典比例的融合，在簡約現代與法式優雅之間取得平衡，構建出明亮通透而溫暖細膩的居住空間，全面演繹當代大宅的生活質感。

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217A 實用面積1474

客飯廳空間寬敞開揚，長約8.3米，闊約4.3米。單位客飯廳連接面積55方呎露台，將山景及海景引進室內。單位巧妙運用流暢曲線、溫暖色調及柔和的色彩貫穿全屋，客飯廳擺放長形大理石餐桌，與中島台設計巧妙呼應，方便宴請親戚朋友。淺橡木地板與潔白牆身作為基調，配以特色壁紙及香檳金細節點綴。客廳擺放柔和米色沙發，配搭赤陶色休閒椅，奶油米色法式電視櫃結合香檳金落地燈，為空間增添優雅光感與細緻格調。飯廳位置可擺放八人長餐桌，空間比例從容。

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T217A (4) T217A (6) T217A (1) T217A (3) T217A (16) T217A (18) T217A (11) T217A (13) T217A (15) T217A (17) T217A (14) T217A (12) T217A (9) T217A (2) T217A (10) T217A (7) T217A (8) T217A (5)

單位特採用中西雙廚房設計，配備寬闊中島台，整座升級嚴選德國頂級Miele廚電配置，包括嵌入式焗爐、蒸爐及酒櫃等設備，部分更可連接「Miele App」，實現智能化家居管理，全面提升生活質感與便利。

睡房3長約3.3米，闊約2.2米，設計師打造成以鼠尾草綠為主調的書房，配合窗邊長椅設計，打造一個兼具專注與放鬆的靈感空間。整體設計既可作閱讀與工作用途，亦可靈活轉換為客房，提升空間使用彈性。

睡房1則為女兒套房設計，長約3.6米，闊約3.15米，以柔和粉紅色調為主軸，床頭板採用米白色人造皮設計，配合玫瑰粉色床品細節，營造細膩而優雅的氛圍。奶油色亮面衣櫃配以精緻粉色把手，並以花卉畫作點綴，展現甜美而富層次的個性空間。

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睡房2長約3.3米，闊約2.2米，以清新自然的淺綠色為主調的男生房，配搭柔和布藝與簡約線條設計，營造寧靜舒適的休憩氛圍。衣櫃延續奶油色亮面設計，並以細緻綠色把手點綴，與女兒房形成呼應而具變化的設計語言。

主人套房空間寬敞，長約5米，闊約3.5米，擺放雙人床後仍可三邊下床，坐擁約270度環迴景觀。房間以米色及象牙色為基調，融入精緻金色元素。床鋪採用暖橙色調床品，配搭卡布奇諾天鵝絨床頭板，形成溫潤而富層次的視覺效果；床頭櫃選用卡其色皮革飾面，與法式線條衣櫃互相呼應。兩側檯燈散發柔和暖光，營造靜謐而舒適的休憩氛圍。

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「凱和山」位於屯門掃管笏管翠路18號，2024年入伙，共有20座，提供693個單位。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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