凱和山現樓示範單位｜1474呎四房雙套 樓高3.4米 配備中島式廚房設計(多圖有片)｜屯門新盤

路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」正式推出「MORI SIGNATURE SERIES」，為項目壓軸推出的分層大宅系列，第2座採一梯五伙設計，私隱度極高，整體布局匠心獨運。整座單位均為大戶型設計，實用面積介乎1,023至1,474方呎，涵蓋三房一套連工作間及洗手間及四房雙套連工作間及洗手間間隔，配以最高可達3.4米層與層之間高度，大幅提升空間層次與居住舒適度。
發展商最新開放的第2座17樓A室，實用面積1,474方呎，屬四房雙套間隔，配以最高可達3.4米層與層之間高度，以現代法式住宅風格為設計主軸，揉合陽光感、柔和色調與簡約線條，取代傳統繁複裝飾，同時保留巴黎私人宅邸獨有的優雅氛圍，營造出既通透輕盈又富層次的居住空間。單位整體設計透過柔和自然色調、精緻材質與經典比例的融合，在簡約現代與法式優雅之間取得平衡，構建出明亮通透而溫暖細膩的居住空間，全面演繹當代大宅的生活質感。
第2座17樓A室 實用面積1474呎
客飯廳空間寬敞開揚，長約8.3米，闊約4.3米。單位客飯廳連接面積55方呎露台，將山景及海景引進室內。單位巧妙運用流暢曲線、溫暖色調及柔和的色彩貫穿全屋，客飯廳擺放長形大理石餐桌，與中島台設計巧妙呼應，方便宴請親戚朋友。淺橡木地板與潔白牆身作為基調，配以特色壁紙及香檳金細節點綴。客廳擺放柔和米色沙發，配搭赤陶色休閒椅，奶油米色法式電視櫃結合香檳金落地燈，為空間增添優雅光感與細緻格調。飯廳位置可擺放八人長餐桌，空間比例從容。
單位特採用中西雙廚房設計，配備寬闊中島台，整座升級嚴選德國頂級Miele廚電配置，包括嵌入式焗爐、蒸爐及酒櫃等設備，部分更可連接「Miele App」，實現智能化家居管理，全面提升生活質感與便利。
睡房3長約3.3米，闊約2.2米，設計師打造成以鼠尾草綠為主調的書房，配合窗邊長椅設計，打造一個兼具專注與放鬆的靈感空間。整體設計既可作閱讀與工作用途，亦可靈活轉換為客房，提升空間使用彈性。
睡房1則為女兒套房設計，長約3.6米，闊約3.15米，以柔和粉紅色調為主軸，床頭板採用米白色人造皮設計，配合玫瑰粉色床品細節，營造細膩而優雅的氛圍。奶油色亮面衣櫃配以精緻粉色把手，並以花卉畫作點綴，展現甜美而富層次的個性空間。
睡房2長約3.3米，闊約2.2米，以清新自然的淺綠色為主調的男生房，配搭柔和布藝與簡約線條設計，營造寧靜舒適的休憩氛圍。衣櫃延續奶油色亮面設計，並以細緻綠色把手點綴，與女兒房形成呼應而具變化的設計語言。
主人套房空間寬敞，長約5米，闊約3.5米，擺放雙人床後仍可三邊下床，坐擁約270度環迴景觀。房間以米色及象牙色為基調，融入精緻金色元素。床鋪採用暖橙色調床品，配搭卡布奇諾天鵝絨床頭板，形成溫潤而富層次的視覺效果；床頭櫃選用卡其色皮革飾面，與法式線條衣櫃互相呼應。兩側檯燈散發柔和暖光，營造靜謐而舒適的休憩氛圍。
「凱和山」位於屯門掃管笏管翠路18號，2024年入伙，共有20座，提供693個單位。