凱和山現樓示範單位｜1474呎四房雙套 樓高3.4米 配備中島式廚房設計(多圖有片)｜屯門新盤

路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」正式推出「MORI SIGNATURE SERIES」，為項目壓軸推出的分層大宅系列，第2座採一梯五伙設計，私隱度極高，整體布局匠心獨運。整座單位均為大戶型設計，實用面積介乎1,023至1,474方呎，涵蓋三房一套連工作間及洗手間及四房雙套連工作間及洗手間間隔，配以最高可達3.4米層與層之間高度，大幅提升空間層次與居住舒適度。

發展商最新開放的第2座17樓A室，實用面積1,474方呎，屬四房雙套間隔，配以最高可達3.4米層與層之間高度，以現代法式住宅風格為設計主軸，揉合陽光感、柔和色調與簡約線條，取代傳統繁複裝飾，同時保留巴黎私人宅邸獨有的優雅氛圍，營造出既通透輕盈又富層次的居住空間。單位整體設計透過柔和自然色調、精緻材質與經典比例的融合，在簡約現代與法式優雅之間取得平衡，構建出明亮通透而溫暖細膩的居住空間，全面演繹當代大宅的生活質感。