兩新盤同日開價 形瑨 PORTO 「4球」入場

譚錫湛以「閃爆荃城價」形容「形瑨」首張價單，指定價已參考同區二手成交。(林俊源攝)

市場焦點落於一手，昨日連續有兩個全新盤開價。其中新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」首推110伙，扣除最高15%折扣優惠後，折實價461.46萬元起，折實呎價16,079元起，折實平均呎價17,177元，較6年前同區對上一個推售新盤首批低約3%。項目示範單位今日起對外開放，周四開始接受認購登記，最快下周公布銷售安排。

「形瑨」首批涵蓋30伙一房及80伙兩房，實用面積273至416方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實價461.46萬至736.44萬元，折實呎價16,079至17,981元。入場單位為5樓K室一房，實用面積273方呎，折實價461.46萬元，呎價16,903元。