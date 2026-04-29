兩新盤同日開價 形瑨 PORTO 「4球」入場

市場焦點落於一手，昨日連續有兩個全新盤開價。其中新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」首推110伙，扣除最高15%折扣優惠後，折實價461.46萬元起，折實呎價16,079元起，折實平均呎價17,177元，較6年前同區對上一個推售新盤首批低約3%。項目示範單位今日起對外開放，周四開始接受認購登記，最快下周公布銷售安排。
「形瑨」首批涵蓋30伙一房及80伙兩房，實用面積273至416方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實價461.46萬至736.44萬元，折實呎價16,079至17,981元。入場單位為5樓K室一房，實用面積273方呎，折實價461.46萬元，呎價16,903元。
新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛形容項目首張價單為「閃爆荃城價」，指定價已參考同區二手成交，荃灣區內6年來未有全新盤應市，集團在該區相隔20年後再推盤，相信首批價錢可以閃爆全城。翻查資料，荃灣對上推售新盤「映日灣」於2019年8月首推238伙，一房折實入場價490.2萬元，整批折實平均呎價17,740元，反映「形瑨」較之低約3%。
PORTO首推50伙 折實均呎2.2萬
另外，宏安地產(1243)旗下鴨脷洲「PORTO」同日首推50伙，涵蓋10伙開放式、24伙一房及16伙兩房，實用面積214至438方呎。當中開放式及一房單位可獲指定傢俬組合；買家若不選擇，則可獲3.8萬或5.8萬元傢俬現金津貼折扣。
計及最高19.5%樓價折扣及傢俬現金津貼折扣後，折實價483.8萬至1,003萬元，折實呎價19,882至24,271元，折實平均呎價22,318元。入場單位為3樓H室開放式戶，實用面積214方呎，折實價483.8萬元，呎價22,607元。宏安地產執行董事程德韻形容項目首批屬「有利可TO價」，定價已參考鄰近新盤成交價，將於周六開放示範單位及同步收票，最快下周開售。