中原地產新推DEEP WATER SOUTH五一黃金周置業禮遇 總值8.8萬｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」開售迄今銷情熾熱，截至現時累沽140伙，套現逾25億元。中原地產為配合該盤銷售部署，並迎接五一黃金周假期，特意推出全新置業禮遇，由即日起至今年5月15日，經中原地產成功購入「DEEP WATER SOUTH」的首4名買家，即可獲贈價值22,000元「米芝蓮星級法式Fine dining餐飲券」，優惠總值88,000元。優惠先到先得，送完即止。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港樓市升勢強勁，中原城市領先指數（CCL）首季錄得5.59%升幅，已超越2025年全年4.7%的總升幅。一手市場表現尤為突出，今年首季錄得5,354宗登記，按年大幅上升47%，創下22年來同期新高；涉及金額更高達627億元，按年勁升102%，刷新歷史紀錄。反映在全球局勢不穩及人民幣避險情緒升溫下，資金持續流入本港物業市場，內地客積極入市將為樓市升勢注入額外動力。