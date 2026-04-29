映居夥中原地產推五一黃金周置業優惠 送傢俬禮券總值4.9萬｜旺角新盤

建灝地產與市區重建局合作發展、位於旺角埃華街「映居」銷情持續理想，為迎接五一黃金周來臨，中原地產特別為該盤買家送出專屬置業優惠，由今年5月1日至5月15日，經中原地產購入「映居」的首5名一手買家，可獲贈新居傢俬禮券，每份價值9,800元，優惠總值49,000元，先到先得，送完即止。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市近月交投持續活躍，樓價穩步上揚。差估署樓價指數已連升10個月，創近28個月新高，單計今年首季累計升幅已突破4%，反映經濟基調穩中求進，加上人才計劃帶動下，買家置業信心全面回歸，整體交投氣氛十分旺熱。除了買賣交投暢旺，租金升浪亦持續，差估署租金指數連升5個月，屢創歷史新高。以奧運站周邊的新晉物業為例，平均實用呎租普遍約60元水平，部分優質戶呎租更可高企75元，租金回報率輕鬆逾4厘。在現時低息環境下，加上可觀的租金回報，吸引更多長線投資者入市。