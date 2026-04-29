葵涌iCITY二期兩層近90%獲客人預留 加推15伙應市 折實入場價220萬｜工廈市況

金朝陽集團發展的葵涌「iCITY」二期24小時工作間，自推出首批價單以來備受市場青睞。發展商最新宣布二期兩層全層，分別為8樓及9樓共30伙約九成已獲多組客人預留；為回應市場殷切需求，項目將於「五一黃金周」乘勢加推二期7樓全層價單，涉及15伙，折實入場價由220.6萬元起。憑藉現樓充裕租賃數據支持，預期租金回報率4至5厘；預計將於5月初正式開售。 過去周末共錄得 500 參觀人次 「iCITY」現樓過去周末共錄得約500參觀人次，本地與內地客各佔一半，大部分為資深投資者。至於已獲預留的二期單位，客人涵蓋「新香港人」、本地資深投資者及公司老闆。整體客源分布方面，高達80%為投資客，其餘20%為自用客；若按地區劃分，港島區買家佔50%，九龍及新界區各佔25%。

是次加推的二期7樓共15伙，建築面積介乎335至449方呎。定價由239.8萬至310.6萬元，呎價介乎6,229元至7,801元。發展商提供三項靈活付款計劃，包括180日、90日(可享3%折扣)及45日(可享8%折扣)成交期。若以8%折扣優惠計算，折實價則由220.6萬至285.8萬元，折實呎價介乎5,730元至7,177元，平均折實價約2,672,845元，平均折實呎價約6,596元。 當中入場單位建築面積385方呎，折實售價約220.6萬元，折實呎價5,730元。值得留意的是，全數單位的折實價全數低於286萬元，極具價格優勢。

設有大手客優惠 項目同時設有大手客優惠，凡購買兩個單位可獲額外2%的樓價折扣；若配合45日成交期，最高折扣總額可達10%。 據一期成交紀錄顯示，「iCITY」一期面積最細單位低層18室，建築面積422方呎，以435萬元成交，呎價約10,308元。相比之下，二期今批入場單位7樓38室，建築面積385方呎，折實價220.6萬元，呎價5,730元，定價較當年售出單位大幅折讓近五成。 仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，近期市場投資氣氛持續回暖，而非住宅細價盤向來供不應求，市場上「2字頭」的低門檻、高質素新盤更是近乎絕跡。「iCITY」工作間租賃需求殷切，市場租盤短缺；加上項目現樓已有充裕的租賃成交數據支持，目前月租水平約1萬至1.6萬元，預期租金回報4至5厘，相較其他投資產品更具吸引力，預計將吸引長線投資者及大手客入市。