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地產
出版：2026-Apr-29 18:00
更新：2026-Apr-29 18:00

住宅銀主盤存量連跌3季 創11個季度新低 中原：相信銀主盤高峰期已過｜樓市數據

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住宅銀主盤存量連跌3季 創11個季度新低 中原：相信銀主盤高峰期已過｜樓市數據

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至20263月，整體住宅銀主盤存量188個，比上季227個減少39個或17.2%，連跌3季，較20256月高峰的300個下跌112個或37.3%，創20236月後的11個季度新低。當中公私營住宅存量均下跌，私人住宅存量減幅較公營房屋為大。私人住宅存量138個，按季跌36個或20.7%，而公營房屋存量50個，按季跌3個或5.7%

各價值類別的私樓銀主盤存量均下跌，以500萬至2,000萬元的中價樓存量大減逾35%最明顯。樓市氣氛持續向好，樓價低位回升，吸引用家入市優質銀主筍盤，加快銀主盤消耗，致存量逐步回落。相信銀主盤高峰期已過，但由於優質銀主盤已大量減少，預期第二季存量維持約180宗左右，將連續兩季低於200宗水平。(詳見附表1)

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私人住宅按銀主放盤價劃分，2026年第一季雖然不同價值新增銀主盤升幅達47%68%不等，但期內售出量均大於增幅，因此各類別存量全部錄得跌幅。其中1,000萬至2,000萬元、700萬至1,000萬元，以及500萬至700萬元的銀主盤售出量大幅高於新增數量，故存量下跌逾三成半，分別跌45%40%36%2,000萬元以上及500萬元或以下銀主盤售出量亦多於新增數量，所以存量減少18%9%，惟減幅不及中價物業。(詳見附表2)

港島區私人住宅銀主盤存量跌幅最多

分區方面，第一季港九新界三區私人住宅銀主盤存量均下跌，港島跌幅最多。港島區私人住宅銀主盤存量24個，按季回落23%。港島放盤價500萬至700萬元及1,000萬至2,000萬元銀主盤售出量大幅高於新增數量，致存量各跌67%最明顯。500萬元或以下的存量則跌8%700萬至1,000萬元售出量等同增幅，故存量不變。但2,000萬元以上存量卻錄得升幅，因新增銀主盤升60%，惟售出量追不上新增量，所以存量上升40%(詳見附表3)

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九龍及新界私人住宅銀主盤存量按季均跌20%

九龍區私人住宅銀主盤存量35個，按季減少20%。九龍放盤價2,000萬元以上新增銀主盤升幅最少，而且期內出量不俗，以致存量急跌75%，跌幅屬區內最大。500萬至700萬元、1,000萬至2,000萬元，以及500萬元或以下的存量，下跌8%20%不等。不過，700萬至1,000萬元銀主盤存量卻增加，因售出量略為遜色，未能抵消新增數量，所以存量上升1倍，但亦只有2個。(詳見附表4)

新界區私人住宅銀主盤存量79個，按季下跌20%。新界放盤價700萬至1,000萬元及1,000萬至2,000萬元銀主盤，售出量遠多於新增數量，所以存量減少58%50%500萬至700萬元及500萬元或以下的存量亦分別下調27%10%。至於2,000萬元以上售出量略低於新增銀主盤數量，致存量增加25%(詳見附表5)

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今年第一季2,000萬元以上的私人住宅銀主盤售出個案共12宗，九龍佔9宗，新界2宗，港島1宗。所有單位均為實用面積1,200方呎以上的大型戶，於1996年到2019年期間買入，有4宗上手買入為一手。當中有8宗的成交價高於業主買入價，賺幅介乎15%1.59倍，有2宗的成交價低於業主買入價，蝕幅30%34%，另有2宗的成交價變化不詳。

賺幅最多是九龍塘嘉麗華大廈低層單位，實用面積約2,516方呎，原業主於2000年以1,388萬元買入，其後銀主以3,880萬元放盤，最終成交價3,600萬元，帳面升幅1.59倍。而蝕幅最大是西貢傲瀧8座高層A室，實用面積1,841呎，原業主於2018年以4,118萬元買入，其後銀主以2,700萬元放盤成功售出，帳面蝕讓34%(詳見附表6)

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是次統計資料僅包括中原獲委託放盤。資料剔除非住宅物業類型包括寫字樓、商舖、廠廈、停車位及地皮。將軍澳及西貢撥入九龍區計算。價錢以銀主放盤價劃分；售出量按銀主通知售出及土地註冊處數據。

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