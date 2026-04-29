海盈山4B期突上樓書涉368伙 主打兩房戶 料短期內開賣｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4B期「海盈山」現已屆現樓，今日(29日)正式上載售樓說明書，提供368伙，實用面積由484至2,291方呎。

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶表示，項目標準單位實用面積由484至1,517方呎，其中，兩房實用面積由484至592方呎，共193伙；三房實用面積由857至965方呎，共96伙；設尊屬私人升降機大堂的四房首度登場，實用面積由1,204至1,517方呎，全盤僅64伙；而特色單位實用面積則由446方呎至2,291方呎，只有15伙。