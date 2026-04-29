海盈山4B期突上樓書涉368伙 主打兩房戶 料短期內開賣｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4B期「海盈山」現已屆現樓，今日(29日)正式上載售樓說明書，提供368伙，實用面積由484至2,291方呎。
嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶表示，項目標準單位實用面積由484至1,517方呎，其中，兩房實用面積由484至592方呎，共193伙；三房實用面積由857至965方呎，共96伙；設尊屬私人升降機大堂的四房首度登場，實用面積由1,204至1,517方呎，全盤僅64伙；而特色單位實用面積則由446方呎至2,291方呎，只有15伙。
當中，面積最細單位為1B座5樓D室，實用面積446方呎，為兩房間隔，連191方呎花園；面積最大為1A座43樓A室，實用面積2,291方呎，屬四房雙套間隔，設內置樓梯，直達1,958方呎天台。
當中，面積最細單位為1B座5樓D室，實用面積446方呎，為兩房間隔，連191方呎花園；面積最大為1A座43樓A室，實用面積2,291方呎，屬四房雙套間隔，設內置樓梯，直達1,958方呎天台。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，項目第4B期為第1座，住宅大樓分為1A、1B及1C，設34層住宅樓層；第1座(1A)的A單位及B單位設有尊屬私人升降機大堂，為住戶帶來更高私密度及尊貴居住體驗。第4B期戶型間隔多元化，標準單位涵蓋兩房至四房，主打兩房及三房單位，另設15個特色單位，迎合不同家庭的生活所需要。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目第4A期自推出以來，備受市場追棒，至今已累售354伙，佔第4A期單位總數約82%。項目位於現樓的示範單位經已完工，預計短期內開放予公眾參觀，並計劃短期內正式進行銷售。