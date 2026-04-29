熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Apr-29 20:30
更新：2026-Apr-29 20:30

形瑨示範單位｜393呎連裝修家具兩房 設計糅合禪意與現代簡約風格(多圖有片)｜荃灣新盤

分享：
393

形瑨示範單位｜393呎連裝修家具兩房 設計糅合禪意與現代簡約風格(多圖有片)｜荃灣新盤

adblk4

新鴻基地產(016)旗下荃灣新盤「形瑨」示範單位設於九龍站環球貿易廣場76樓，設有4個，戶型涵蓋一房及兩房。其中以18M室為藍本搭建，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積393方呎，包括41方呎露台連工作平台，屬經改動連裝修家具示範單位。單位設計概念糅合近年流行的禪意與現代簡約風格，以「輕盈、平靜、極簡」作為整體設計主軸，回應當代都市人對寧靜、舒適及質感生活的追求。

大門旁配置高雅淡粉色儲物櫃，內設多個層板，方便住戶放置各式家居物品。當中設有優雅石紋開放式檯面，便於擺放常用物品，牆上更配有USBType-C插頭的電插座。此外，設計師巧妙地將大容量Siemens雪櫃嵌入儲物櫃內，簡潔美觀，同時善用頂部空間增設儲物櫃，最大化提升空間的使用效能。

adblk5

整體室內設計以天然石材與木材作為空間基調，設計布局強調線條的秩序美感，客廳的電視牆以大面積米色天然石材作為背景基底，前方局部疊加木質及金屬元素，塑造出立體而富節奏的層次感。富玩味感的橘橙色布藝梳化與單位的自然元素形成強烈對比，加上透過垂直木格柵製成的窗架，令立面視覺更為純粹俐落。客廳及飯廳與露台連工作平台相接，採用落地玻璃趟門設計，配合3.15米高的層與層之間的高度，加強空間的整體感與延伸感。

「形瑨」18M室經改動連裝修家具示範單位

adblk6
20260428 113230 20260428 113252 20260428 112731 20260428 112550 20260428 112545 20260428 112527 20260428 112535 20260428 112521 20260428 112621 20260428 120221 20260428 120212 20260428 111233 20260428 112559 20260428 112556 20260428 112653 20260428 111304 20260428 113355 20260428 113201 20260428 111310 20260428 111201 20260428 111157

單位採用開放式廚房設計，配備石紋設計、空間充裕的工作檯面。廚房設備齊全，提供一系列Siemens廚房家電組合，包括電磁煮食爐、抽油煙機、微波蒸焗爐及洗衣乾衣機；而且大部分整合於高雅高淡粉色及壓紋飾面廚櫃中，令空間更為優雅一致，配合以石材打造的二人餐枱。

設計師將睡房1打造成書房，設有以木材及石材製作的大型書桌、大型展示架及多層開放式展示書架，可擺放裝飾品及藝術書籍收藏。主人房沿入口位置度身訂造開放式衣櫃，提供充裕的儲納空間，天然的木材加上流麗的線條，展現整體空間的統一美感。睡床置於大窗旁，讓住戶可以享受自然光線及美景。

adblk7

浴室地板採用色調淡雅的米色石紋設計，更延伸至牆身，設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，並安裝Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣和循環功能，打造乾爽舒適的淋浴空間。洗手盆櫃及鏡櫃設收納層板，並配有電插座。

20260428 111040 20260428 111046 20260428 111051 20260428 111117 20260428 111122 20260428 111134 20260428 111110 20260428 111033 20260428 113723

18M室無改動示範單位

發展商另設有以18M室為藍本搭建的無改動示範單位，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積393方呎，包括41方呎露台連工作平台。單位大門採用防火實心木門設計，配備智能電子門鎖，操作靈活便捷。客廳、飯廳及睡房特別採用low-e塗層IGU玻璃窗，強化隔音隔熱功能，舒適與節能兼顧。

adblk8

大門旁設置一組定製淺色木紋儲物櫃，內設多個層板，可容納各式日常用品。石紋開放式檯面，適合擺放鑰匙、香薰或小型裝飾。牆上設USBType-C插頭的電插座，滿足手機、平板等設備隨時充電需求。此外，巧妙地將大容量 Bosch雪櫃嵌入儲物櫃內，簡潔美觀，同時善用頂部空間增設儲物櫃，最大化提升空間的使用效能。

客廳及飯廳呈長方形設計，長約6.03米，寬約2.45米，空間實用。地板鋪砌淺色石紋瓦，塑造溫暖居家氛圍。客廳及飯廳與露台連工作平台相接，採用落地玻璃趟門設計，加上對流窗設計，通爽舒適同時能吸納大量自然光線，配合3.15米高的層與層之間的高度，加強空間感之餘，窗外景色更一覽無遺。

adblk9

單位客廳及飯廳、主人睡房及睡房1均享同一坐向景觀。兩間睡房間隔方正實用，鋪砌淺色系木紋防潮岩塑地板，提供舒適休息空間。主人睡房位於末端位置，私隱度十足，亦已預先預留衣櫃位置，設計貼心實用。

「形瑨」18M室無改動示範單位

20260428 114508 20260428 114538 20260428 114544 20260428 114614 20260428 114633 20260428 114552 20260428 114601 20260428 114556 20260428 114531 20260428 114712 20260428 114658 20260428 114655 20260428 114708 20260428 114721 20260428 114726 20260428 114645 20260428 114641 20260428 114627 20260428 114517 20260428 114744

單位採用L型開放式廚房設計，配備石紋設計、空間充裕的工作檯面。廚房設備齊全，提供一系列Siemens廚房家電組合，包括電磁煮食爐、抽油煙機、微波蒸焗爐及洗衣乾衣機。廚房配備高淡粉色及木紋廚櫃及內置層板，為住戶提供所需的收納空間，同時廚房電器大部分被整合於廚櫃中，令空間更為優雅一致。

adblk10

浴室地板採用色調淡雅的灰色石紋設計，延伸至牆身，設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，並安裝Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣和循環功能。洗手盆櫃及鏡櫃設收納層板，並配有電插座，滿足日常使用需求。

「形瑨」提供462伙，實用面積介乎231至890方呎，戶型涵蓋一房、兩房、三房及特色單位，當中主打兩房單位。項目設有地庫有59個住客停車位，1樓將設幼兒中心；預計關鍵日期為2027年4月30日。

即睇荃灣形瑨最新資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務