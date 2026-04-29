形瑨示範單位｜393呎連裝修家具兩房 設計糅合禪意與現代簡約風格(多圖有片)｜荃灣新盤

新鴻基地產(016)旗下荃灣新盤「形瑨」示範單位設於九龍站環球貿易廣場76樓，設有4個，戶型涵蓋一房及兩房。其中以18樓M室為藍本搭建，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積393方呎，包括41方呎露台連工作平台，屬經改動連裝修家具示範單位。單位設計概念糅合近年流行的禪意與現代簡約風格，以「輕盈、平靜、極簡」作為整體設計主軸，回應當代都市人對寧靜、舒適及質感生活的追求。 大門旁配置高雅淡粉色儲物櫃，內設多個層板，方便住戶放置各式家居物品。當中設有優雅石紋開放式檯面，便於擺放常用物品，牆上更配有USB連Type-C插頭的電插座。此外，設計師巧妙地將大容量Siemens雪櫃嵌入儲物櫃內，簡潔美觀，同時善用頂部空間增設儲物櫃，最大化提升空間的使用效能。

整體室內設計以天然石材與木材作為空間基調，設計布局強調線條的秩序美感，客廳的電視牆以大面積米色天然石材作為背景基底，前方局部疊加木質及金屬元素，塑造出立體而富節奏的層次感。富玩味感的橘橙色布藝梳化與單位的自然元素形成強烈對比，加上透過垂直木格柵製成的窗架，令立面視覺更為純粹俐落。客廳及飯廳與露台連工作平台相接，採用落地玻璃趟門設計，配合3.15米高的層與層之間的高度，加強空間的整體感與延伸感。 ⇊ 「形瑨」 18 樓 M 室經改動連裝修家具示範單位 ⇊

單位採用開放式廚房設計，配備石紋設計、空間充裕的工作檯面。廚房設備齊全，提供一系列Siemens廚房家電組合，包括電磁煮食爐、抽油煙機、微波蒸焗爐及洗衣乾衣機；而且大部分整合於高雅高淡粉色及壓紋飾面廚櫃中，令空間更為優雅一致，配合以石材打造的二人餐枱。 設計師將睡房1打造成書房，設有以木材及石材製作的大型書桌、大型展示架及多層開放式展示書架，可擺放裝飾品及藝術書籍收藏。主人房沿入口位置度身訂造開放式衣櫃，提供充裕的儲納空間，天然的木材加上流麗的線條，展現整體空間的統一美感。睡床置於大窗旁，讓住戶可以享受自然光線及美景。

浴室地板採用色調淡雅的米色石紋設計，更延伸至牆身，設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，並安裝Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣和循環功能，打造乾爽舒適的淋浴空間。洗手盆櫃及鏡櫃設收納層板，並配有電插座。

18 樓 M 室無改動示範單位 發展商另設有以18樓M室為藍本搭建的無改動示範單位，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積393方呎，包括41方呎露台連工作平台。單位大門採用防火實心木門設計，配備智能電子門鎖，操作靈活便捷。客廳、飯廳及睡房特別採用low-e塗層IGU玻璃窗，強化隔音隔熱功能，舒適與節能兼顧。

大門旁設置一組定製淺色木紋儲物櫃，內設多個層板，可容納各式日常用品。石紋開放式檯面，適合擺放鑰匙、香薰或小型裝飾。牆上設USB連Type-C插頭的電插座，滿足手機、平板等設備隨時充電需求。此外，巧妙地將大容量 Bosch雪櫃嵌入儲物櫃內，簡潔美觀，同時善用頂部空間增設儲物櫃，最大化提升空間的使用效能。 客廳及飯廳呈長方形設計，長約6.03米，寬約2.45米，空間實用。地板鋪砌淺色石紋瓦，塑造溫暖居家氛圍。客廳及飯廳與露台連工作平台相接，採用落地玻璃趟門設計，加上對流窗設計，通爽舒適同時能吸納大量自然光線，配合3.15米高的層與層之間的高度，加強空間感之餘，窗外景色更一覽無遺。

單位客廳及飯廳、主人睡房及睡房1均享同一坐向景觀。兩間睡房間隔方正實用，鋪砌淺色系木紋防潮岩塑地板，提供舒適休息空間。主人睡房位於末端位置，私隱度十足，亦已預先預留衣櫃位置，設計貼心實用。 ⇊ 「形瑨」 18 樓 M 室無改動示範單位 ⇊

單位採用L型開放式廚房設計，配備石紋設計、空間充裕的工作檯面。廚房設備齊全，提供一系列Siemens廚房家電組合，包括電磁煮食爐、抽油煙機、微波蒸焗爐及洗衣乾衣機。廚房配備高淡粉色及木紋廚櫃及內置層板，為住戶提供所需的收納空間，同時廚房電器大部分被整合於廚櫃中，令空間更為優雅一致。