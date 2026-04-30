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出版：2026-Apr-30 07:30
更新：2026-Apr-30 07:30

柏傲莊III示範單位｜1676呎連裝修四房雙套 123呎露台飽覽城門河景｜大圍新盤

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柏傲莊III示範單位｜1676呎連裝修四房雙套 123呎露台飽覽城門河景｜大圍新盤

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新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，首度開放項目全盤僅7伙的「樓王」示範單位。

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1(1A)60樓A

單位實用面積1,676方呎，採四房雙套連工作間及洗手間間隔，廳房同向，廣闊橫廳闊約8.6米，連接123方呎遼闊露台，整個單位擁有逾25米觀景闊度，將開揚遼闊的河景盡收眼底，氣勢非凡。

示範單位單位以「藏紅花」作為設計靈感，客廳與睡房同向，飽覽最前席城門河景，配備獨立梗廚，大門旁邊的流線型鞋櫃融入北歐手工主題燈具及高級訂製純素皮革組件，盡顯生活品味。主人睡房為套房設計，空間寬裕更預留位置作衣帽間，體貼用心，並設有對流窗，令空氣對流更佳。

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單位配置一系列國際名牌家電設備，包括瑞士研製的V-ZUGRefresh Butler」衣物管家，以及Miele煮食爐、食物保溫櫃、咖啡機、嵌入式雪櫃連冰箱、嵌入式酒櫃等。步入式 ArtiSaloon藏酒間以奢雅橙色的鋼琴漆物料配胡桃木作主題飾面，同時備有小型吧枱及收藏櫃。

「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。

即睇大圍柏傲莊III最新資訊 (House730)

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