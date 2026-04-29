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出版：2026-Apr-29 19:40
更新：2026-Apr-29 20:00

BLUE COAST標售四房海景戶 成交價逾3890萬｜黃竹坑新盤

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BLUE COAST標售四房海景戶 成交價逾3890萬｜黃竹坑新盤

BLUE COAST標售四房海景戶 成交價逾3890萬｜黃竹坑新盤

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長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」系列交投持續，繼昨日連環售出9伙後， 今日（29日）再以招標形式售出1伙四房海景單位，成交單位為第1A15A室，屬四房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積1,263方呎，成交金額3,890.04萬元，成交呎價30,800元。

據了解，買家為本地客，得悉發展商考慮於短期內上調售價，遂把握加價前的最後時機，購入單位作自住用途。

BLUE COAST」系列至今累售1,156伙，合共套現逾204億元。

即睇黃竹坑站Blue Coast 3B期最新資訊 (House730)

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