PORTO示範單位｜277呎一房連裝修及438呎兩房交樓標準同時睇(多圖有片)｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)旗下鴨脷洲新盤「PORTO」，首度開放18樓C單位以及8樓G單位的無改動示範單位。

8樓G室連裝修無改動示範單位 單位為一房開放式廚房設計，實用面積為277方呎，連實用面積為38方呎的露台、工作平台及冷氣機平台，佈局為年輕小家庭而設，全屋以時尚簡約的現代法式奶油風為設計基調，以柔和米白與木質元素交織，營造溫馨雅緻的居住氛圍。 單位門鎖同樣採用來自美國矽谷的Lockly智能門鎖，集合多項先進技術，為住戶全面提升安全性與私隱度。開放式廚房工作枱面充裕，枱面與廚櫃門板選用耐用、易潔材質，表面處理採霧面光澤以減少反光，維持整體視覺的沉穩。配備調味料架及法國皇室御用電器品牌De Dietrich廚房家電，包括電磁煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐及雪櫃。開放式廚 房旁配置二人餐檯，並配以古典雅致水晶吊燈，為用餐區域提供層次分明的照明，時尚優雅有格調。

客飯廳奶油色系注入溫馨質感 客飯廳以米白色布藝梳化作為視覺中心，布料觸感細膩，色溫中性，貫徹整體奶油色系風格，呈現優雅而舒適的氛圍。背牆採用棕灰色仿皮特色牆，並嵌入三組圓弧形鏡面 ，弧度與尺度相互呼應，透過折射與延展，使空間在光線導引下更顯通透。燈光系統以 層次化設計為原則，線性燈、點狀照明與間接光源相互配合，既提升明亮度與視覺延伸感，亦保留柔和氛圍，讓空間在日夜不同光況下皆維持精緻而不喧嘩的表現。整體搭配水晶吊燈與柔光燈飾，為客飯廳注入溫馨質感。

浴室設有窗戶，保持浴室空氣流通及乾爽，整體設計以明亮簡潔為主，採用米白色及灰色 色調配合金屬點綴的洗手盤櫃及鏡櫃，空間更顯寬敞整潔。淋浴區域配備了德國頂級衛浴 品牌Hansgrohe的雨淋式花灑和多功能水龍頭套裝，另外亦配備Panasonic樂聲浴室寶。為充分利用單位層與層之間達3.45米高的優勢，設計師於主人睡房內巧妙加設高架床，下層位置打造了書枱及衣櫃。書枱長約1米，放置了化妝鏡，方便住戶擺放護膚品或化妝品，設計貼心。衣櫃以半透明設計，茶色的衣櫃門內設燈帶，既能展現收納美學、提升空間輕盈感。通往上層的樓梯級暗藏抽屜，提供額外的衣物收納空間，樓梯背面設層架，可擺放書籍或裝飾品，讓空間更具個性。上層為睡眠區，充分利用浴 室頂部預留的位置當作床頭櫃用途，大大增加儲物空間；更預留牆上位置配有電力插座及雙向電燈開關制，照顧住戶每一個生活細節。

18樓C室無改動示範單位 單位為兩房梗廚設計，實用面積438方呎，單位門鎖採用來自美國矽谷的 Lockly智能門鎖，為住戶提供更高層次的保障。甫進入單位，玄關右側位置配備了一組嵌入式的淺木色置頂玄關櫃，玄關櫃長逾一米，附設多個層板及掛架，住戶可放置 鞋類、無線吸塵機及其他生活用品，提供充裕的收納空間。玄關櫃中空位置設小枱面，方便住戶回到家後放置鑰匙等配件。 全屋採用淺色系設計，整體配以淺米白色地磚鋪砌，光照明亮；客飯廳呈長方形，空間布局方正，明確劃分出客廳及飯廳空間，並預留大面積牆身予住戶按個人喜好隨意擺放家具。空調系統採用日本Daikin品牌的變頻冷暖分體機，兼具節能與環保效能，並有效過濾及阻隔PM2.5微粒，為住戶營造舒適健康的居住空間。客飯廳連接露台及工作平台，採用落地玻璃趟門設計，充分引入戶外自然光，令室內空間更顯通透開揚，住戶可隨時欣賞室外開揚景緻，享受愜意生活。加上單位層與層之間的高度最高處為3.45米，使客飯廳更顯空間感，住戶亦可靈活善用垂直高度，打造更多收納空間。

環保露台設計 結合露台工作平台及冷氣機平台 單位採用環保露台設計，結合露台、工作平台及冷氣機平台。露台同時設有Utility Pro組合櫃，設計師特意將洗衣乾衣機從室內搬到露台，為室內提供更多空間之餘，亦為住 戶帶來更多便利，Utility Pro組合櫃集洗衣摺衣及收納三合一功能，上方附設層板間隔，可以放置清潔用品或園藝工具，下層則容納洗衣乾衣機及雨傘收納空間，保持衛生同 時善用空間。收納櫃中間預留工作枱面，可以擺放植物裝飾或咖啡器具等，讓住戶可以享受綠意與悠閒時光。

廚房則屬梗廚設計，並設有L型工作台，配以一系列米白色廚櫃，搭配簡潔線條，呈 現現代雅緻風格，並設有窗戶引入自然光與空氣，提升通風效果。設備方面精選了法國 De Dietrich電器，包括電磁爐、抽油煙機、蒸爐及雪櫃，設備一應俱全，讓住戶享受入廚的樂趣。 浴室設有窗戶，整體設計以明亮簡潔為主，採用米白色及灰色色調配合金屬點綴的洗手盤 櫃及鏡櫃，空間更顯寬敞整潔。浴室配備獨立淋浴間、洗手盆及坐廁，淋浴區域配備了 德國頂級衛浴品牌 Hansgrohe 的雨淋式花灑和多功能水龍頭套裝。另外亦設備Panasonic樂聲浴室寶，方便住戶在潮濕季節保持乾爽。洗手盆上方設置多功能鏡櫃，結合收納與美觀，鏡櫃內部設有分層空間，可整齊擺放護膚品、洗漱用品及日常小物，讓浴室保持簡潔有序。鏡櫃外觀採用防霧設計，搭配柔和燈光，營造高雅氛圍，細節盡顯匠 心。 走廊連接主人房間及睡房，主人房間隔方正，提供了充足的空間擺放衣櫃及床頭櫃。主人房採用偌大廣角玻璃幕牆，可飽覽窗外景色，令室內明淨舒適，愉悅人心。單位另外 一間睡房同樣方正實用，同時設有大窗，採光充足，無論作為睡房或書房皆宜。

「PORTO」屬單幢式物業，提供174伙，單位實用面積介乎192至757方呎，戶型由開放式至三房，標準單位主打一房佔77伙。項目基座地下設有11間商舖，會所「PORTO Club」則設於1樓，設施包括PORTO Banquet宴會廳、PORTO Lounge休閒廳、PORTO Fitness健身室、PORTO Leisure多媒體娛樂室及 PORTO BBQ燒烤區；預計關鍵日期為2027年3月。 即睇鴨脷洲PORTO最新資訊 (House730)