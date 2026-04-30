首岸開賣｜今日次輪開售120伙 中原陳永傑：兩組大手客各斥逾2000萬買3伙投資｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第1期今日(30日)次輪發售120伙，銷售分A、B兩組進行揀樓，據記者現場所見，準買家於指定報道時間前提早到達，排隊等候揀樓，現場秩序井然。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首輪發售218伙即日沽清，向隅客眾多，今日出席客戶約70%為向隅買家。該行在大手時段，錄得兩組客戶分別斥資2,510萬及2,114萬元，購入3伙兩房單位作長線投資之用。他稱，「首岸」位處九龍市區，毗鄰理工大學，剛需及投資需求兼備，預計今日推售的120伙亦可全數沽清。