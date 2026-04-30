中原投資完成收購富豪東方酒店 將投入逾20億 對香港學生宿舍市場前景充滿信心

中原投資指出，是次收購富豪東方酒店，令CampusOne Communities在香港的學生宿舍項目增至三個，覆蓋多個主要市區地段，且與本地多所大專院校緊密連接。綜合三個項目的總投資額，CampusOne Communities將成香港最具規模的學生住宿提供者，亦是總值最高的投資組合。

中原投資總裁葉明慧表示，是次收購既反映公司對學生宿舍市場的長遠信念，也展現了投資者對公司的認同。隨著愈來愈多海外及國內投資者認可此市場機遇，進一步為公司持續擴張提供重要支持。雖然於兩年間完成3個項目，但公司感覺才剛剛開始。

是次收購完成之際，香港房地產及教育產業發展的動力正加速升溫。非本地學生入學人數持續增長，院校宿舍供應嚴重不足，而整體市場情緒亦趨向好轉。中原投資相信，這些因素匯聚在一起，令學生宿舍成為本地區最具吸引力的房地產投資機遇之一。