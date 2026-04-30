中原投資完成收購富豪東方酒店 將投入逾20億 對香港學生宿舍市場前景充滿信心

中原集團旗下中原投資今日(30日)宣布，正式完成收購位於九龍的富豪東方酒店。該交易於今年3月23日首次對外公布，至今日正式完成交易，迎來公司在香港建立學生宿舍平台的重要里程碑。
中原投資聯同投資者將投入超過20億元，將該物業重新打造並納入旗下 CampusOne Communities 品牌，項目預期將成為香港極具標誌性的大型學生宿舍項目。
中原投資指出，是次收購富豪東方酒店，令CampusOne Communities在香港的學生宿舍項目增至三個，覆蓋多個主要市區地段，且與本地多所大專院校緊密連接。綜合三個項目的總投資額，CampusOne Communities將成香港最具規模的學生住宿提供者，亦是總值最高的投資組合。
中原投資總裁葉明慧表示，是次收購既反映公司對學生宿舍市場的長遠信念，也展現了投資者對公司的認同。隨著愈來愈多海外及國內投資者認可此市場機遇，進一步為公司持續擴張提供重要支持。雖然於兩年間完成3個項目，但公司感覺才剛剛開始。
是次收購完成之際，香港房地產及教育產業發展的動力正加速升溫。非本地學生入學人數持續增長，院校宿舍供應嚴重不足，而整體市場情緒亦趨向好轉。中原投資相信，這些因素匯聚在一起，令學生宿舍成為本地區最具吸引力的房地產投資機遇之一。
中原投資董事總經理兼首席投資官江若雯稱，學生宿舍投資的基本面變得更強。公司看到租賃需求持續高升，機構投資者的投資熱度亦不斷上漲，而現時房地產周期仍處於有利階段，這些都為具備信念及強大執行力的投資者提供良好投資機會。
邁向1000億元市場規模
中原投資對香港學生宿舍市場的長期前景保持樂觀。公司目標在兩至三年內提供約6,000個床位，並相信該行業的總市值將在未來數年邁向1,000億元，這反映學生住房正從一個小眾板塊，逐步演變為機構級別的投資資產。
中原投資為中原集團成員，集團成立於1978年。中原投資提供環球房地產投資管理及營運服務，專注於住人 living-sector 策略，尤其深耕學生宿舍領域。 公司現於香港、美國及英國等地均進行相關投資。 CampusOne Communities 是中原投資旗下的專用學生宿舍管理平台，致力為學生提供安全、現代及以社區為本的生活環境。