負資產｜首季大減逾46% 中原按揭王美鳳：樓價重拾升軌 料宗數可跌穿1萬宗

金管局今日(30日)公布負資產住宅按揭貸款調查結果顯示，2026年第一季末負資產住宅按揭宗數按季減少至11,424宗，對比2025年第四季末的21,304 宗，減少46.4%，連續四季回落；涉及金額由1,054億元減少47.8%至550億元，宗數及金額均創下近10個季度以來的新低。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，2026年首季住宅按揭負資產數字進一步回落屬市場預期，首季末負資產住宅按揭宗數跌至11,424宗，主因是今年樓價繼續處於穩步回升步伐，同步帶動物業估值上揚，今年第一季樓價平均上升約5.6%，而目前樓價已由2021年低位回升達13%，促使更多採用高成數按揭的負資產物業透過估值回升及按揭餘額下降，令物業市值重新高於按揭欠款，從而成功脫離負資產行列，推動負資產數字進一步下跌。樓價重拾升軌，成為負資產數字連續回落的核心動力。