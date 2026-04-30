飛揚1期單日標售2伙 套現逾1449萬 兩房僅餘最後3伙｜屯門新盤

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路現樓住宅項目「飛揚」第1期銷情持續向好，今日(30日)錄得2宗招標成交，合共涉資1,449.9萬元；項目在4日內連環售出3伙。
今日招標售出單位包括第1座G樓B室，實用面積462方呎，屬兩房梗廚間隔，買家選用180天成交期，成交價515萬元，呎價約11,147元。另為第1座10樓A室，實用面積712方呎，屬三房一套連儲物室間隔，買家選用180天成交期，以934.9萬元連1個車位成交，呎價約13,131元。
據悉，兩組買家均為本地客。買家參觀現樓後，認為項目戶型設計方正實用且不設露台，空間感充裕；加上獨立住客會所設施齊備，交通及生活配套成熟完善，周邊環境清幽寧靜，切合家庭居住需要，即時決定入市。
明日起上調招標單位意向價2%
長實營業部副首席經理楊桂玲表示，項目目前僅餘最後3伙兩房及少量三房單位供應。近期市場氣氛持續暢旺，換樓鏈逐步鞏固，帶動優質單位需求上升。集團將於明日(5月1日)起上調招標單位意向價2%，並預計6月初再進一步調升不少於3%。
「飛揚」系列迄今累售769伙，合共套現逾39億元。
「飛揚」位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第1期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎。