飛揚1期單日標售2伙 套現逾1449萬 兩房僅餘最後3伙｜屯門新盤

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路現樓住宅項目「飛揚」第1期銷情持續向好，今日(30日)錄得2宗招標成交，合共涉資1,449.9萬元；項目在4日內連環售出3伙。

今日招標售出單位包括第1座G樓B室，實用面積462方呎，屬兩房梗廚間隔，買家選用180天成交期，成交價515萬元，呎價約11,147元。另為第1座10樓A室，實用面積712方呎，屬三房一套連儲物室間隔，買家選用180天成交期，以934.9萬元連1個車位成交，呎價約13,131元。

據悉，兩組買家均為本地客。買家參觀現樓後，認為項目戶型設計方正實用且不設露台，空間感充裕；加上獨立住客會所設施齊備，交通及生活配套成熟完善，周邊環境清幽寧靜，切合家庭居住需要，即時決定入市。