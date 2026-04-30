十大屋苑｜中原：4月成交跌近15% 呎價7個屋苑報升

新盤接連推售，搶去市場焦點，亦間接影響二手交投步伐。據中原地產統計，十大屋苑4月份錄得190宗買賣，較3月的223宗減少14.8%；當中有7個屋苑呎價上升，升幅介乎1.2%至5%。 至於本周末緊接五一勞動節假期，十大屋苑預約睇樓量輕微回落，錄得460組，按周跌1.9%；三天假期合共錄得570組睇樓預約。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手市場受惠於新盤熱賣，買家入市意欲高漲，4月上半月因有復活節及清明長假期，拖慢二手成交，加上新盤搶客，以及二手筍盤買少見少，業主態度強硬，買家入市難度增加，導致成交量較上月回落。不過二手市場氣氛仍樂觀正面，預計5月樓市旺勢可持續，焦點繼續主要落於一手市場，向隅客回流，帶動二手成交見支持。

太古城平均呎價穩守 1.6 萬水平 中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，太古城本月交投表現活躍，呈現「價量齊升」之勢。4月份全月最終錄得35宗買賣，較上月增加9.4%；平均實用呎價則持續造好，穩守1.6萬元水平。本周末適逢勞動節三天長假期，市場睇樓氣氛暢旺。屋苑於周末錄得約25組預約睇樓，若計及三天假期，預約總量則高達40組。預料在購買力持續釋放下，長假期交投將進一步升溫。 康怡花園成交按月減少逾三成 中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，受屋苑盤源短缺影響，康怡花園本月交投步伐有所放緩，4月份全月錄得11宗成交，較上月全月的16宗減少約31%。市場需求依然強勁，帶動平均實用呎價上升3.8%，報14,246元。周末適逢「五一黃金周」長假期，睇樓人流由兩天分散至三天，市民整體入市意欲不減，屋苑本周末錄得30組預約睇樓，三天合共錄45組，每呎實用叫價維持1.46萬元。

美孚新邨 4 月共錄 25 宗成交 中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月最終錄得25宗成交，平均實用呎價約10,927元，價量齊跌，按月分別下跌13.8%及0.7%。4月初有復活節及清明節長假期，大大影響區內二手睇樓活動，下半月即有多個新盤接連推售，搶去市場焦點，亦間接影響二手交投步伐，令屋苑交投略為放慢。睇樓量方面，本周末適逢五一三天假期，睇樓氣氛平穩，美孚新邨本周末預約睇樓量錄維持70組，三天假期則錄80組，料交投平穩。

黃埔花園呎價按月升 5% 至 1.47 萬 中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園4月全月錄得15宗成交，較上月22宗滑落逾30%，平均實用呎價則上揚至14,778元，按月急升5%。二手盤源開始短缺，加上同區有新盤正在銷售，令區內二手交投受壓。黃埔花園本周末預約睇樓量錄徘徊40組低位，五一黃金周3天假期錄45組，相信本周末焦點仍落於同區一手新盤。

沙田第一城 4 月「價量齊升」 中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠指，沙田第一城4月錄得26宗成交，較上月升約23.8%，實用平均呎價約14,272元水平，較上月錄約1.3%升幅，價量齊升。一手項目熱賣帶動下，整體大市向好，帶動買家入市步伐加快，屋苑本周末錄約45組睇樓量，較上星期無升跌，三天假期錄約60組，料交投活躍。

嘉湖山莊平均呎價重越 9000 元關 創近 3 年新高 中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊4月錄得36宗買賣成交，與上月持平，屬去年下半年以來的高位，本月平均實用呎價約9,022元，為2023年7月後首度重越9,000元關口，創近3年新高。成交暢旺，樓價持續攀升。4月份客量較3月減少，加上盤源短缺，新放盤叫價普遍屬雄心價，買家需時消化及接受，要追價才能入市，成交價一間高過一間，部份買家見愈睇愈貴，加速入市。展望5月入市氣氛持續正面活躍，樓價溫和上升。本周末適逢五一長周末，部分市民北上或外遊，嘉湖山莊錄得70組睇樓預約，較上周末減少17.6%，三天假期合共錄約75組。