負資產｜仲量聯行：樓價若進一步回穩 年中數字料進一步下跌

金管局今日(30日)公布負資產住宅按揭貸款調查結果顯示，2026年第一季末負資產住宅按揭宗數按季減少至11,424宗，對比2025年第四季末的21,304 宗，減少46.4%，連續四季回落；涉及金額由1,054億元減少47.8%至550億元，宗數及金額均創下近10個季度以來的新低。
仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，資產總數大跌四成，反映二手市場在去年第四季樓市價格反彈，亦反映大部分負資產資產負值幅度不大，有約10,000宗負資產負資產價值不超過5%；樓市上升約5%，該部分的資產已高於借貸額，即脫離負資產行列。
受惠內地買家購樓熱潮刺激，以及發展商一手物業開價較以往進取，都對二手樓價上升有帶動作用。如樓價進一步回穩，相信今年年中的負資產數字會進一步回落。
未來三至四年潛在供應料於下半年跌穿10萬伙
另外，房屋局今日公布最新數據顯示，截至2026年3月底，未來3至4年一手私人住宅潛在供應錄10.1萬伙，按季度減少3,000伙，屬於近三季度低位。
李遠峰稱，數據顯示私人住宅動工量連續兩季上升，由2025年第三季800伙，升至今年一季4,100伙，反映發展商對未來新盤銷情轉趨樂觀，不再擔心供過於求的問題。今年首4個月，一手銷售總數約8,500伙，當中有約3,000伙屬現樓單位，集中在啟德跑道、將軍澳及西沙等區域，令現樓貨尾跌至低於20,000伙，回落至2023年水平。有見近期新盤銷情持續暢旺，相信未來三至四年的潛在供應會於下半年跌穿10萬伙。
另一方面，2026年第一季私人住宅落成量僅1,600伙，主要是因過往兩、三年發展商減少投地所致。發展商在今年初已相繼購入政府土地及重新啟動項目，落成量將於2028年回復到健康水平。