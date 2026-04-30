負資產｜仲量聯行：樓價若進一步回穩 年中數字料進一步下跌

金管局今日(30日)公布負資產住宅按揭貸款調查結果顯示，2026年第一季末負資產住宅按揭宗數按季減少至11,424宗，對比2025年第四季末的21,304 宗，減少46.4%，連續四季回落；涉及金額由1,054億元減少47.8%至550億元，宗數及金額均創下近10個季度以來的新低。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，資產總數大跌四成，反映二手市場在去年第四季樓市價格反彈，亦反映大部分負資產資產負值幅度不大，有約10,000宗負資產負資產價值不超過5%；樓市上升約5%，該部分的資產已高於借貸額，即脫離負資產行列。